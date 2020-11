Κοινωνία

Κορονοϊός: Γλέντι με κλαρίνα παρά το lockdown (εικόνες)

Αψηφώντας την απαγόρευση, μία παρέα έστησε κανονικό γλέντι, το οποίο μάλιστα μεταδόθηκε live μέσω των social media.

Στο Βελεστίνο, μία παρέα που ξεπερνούσε τα δέκα άτομα έστησε “κορονο-πανηγύρι” με ψητά και κλαρίνα, όπως μετέδωσε το e-thessalia.gr

Το “πανηγύρι” στήθηκε σε καλύβι στην περιοχή Σαριγκιόλ και μεταδόθηκε live από το Facebook από έναν συμμετέχοντα κτηνοτρόφο, με τους διαδικτυακούς φίλους των συγκεντρωμένων να τους “αποθεώνουν” στα social media για την απόφαση να στήσουν γλέντι.

Από τους συμμετέχοντες στο βίντεο, διακρίνονται πρόσωπα γνωστά στην τοπική κοινωνία, επαγγελματίες που έχουν ανοιχτά τα καταστήματά τους και εξυπηρετούν ανάγκες πολιτών, ενώ σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες υπήρχαν συμμετέχοντες των οποίων φιλικά τους πρόσωπα βρίσκονται σε καραντίναm καθώς νοσούν με COVID-19!

Χόρευαν, τραγουδούσαν, έψηναν… σαν να μη συμβαίνει τίποτα!