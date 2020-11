Πυροβολισμοί σε εμπορικό κέντρο στο Μιλγουόκι (εικόνες)

Δεκάδες περιπολικά έφτασαν στο σημείο, καθώς και ασθενοφόρα. Καταζητείται ο δράστης.

Οκτώ άνθρωποι τραυματίστηκαν από ρίψη πυροβολισμών κοντά στο Μιλγουόκι, στην Πολιτεία του Ουισκόνσιν, σύμφωνα με την αστυνομία, που πρόσθεσε ότι ο δράστης παραμένει ασύλληπτος.

Η αστυνομία κλήθηκε νωρίς το απόγευμα για ένα συμβάν με πυροβολισμούς στο εμπορικό κέντρο Mayfair στην πόλη Γουαγουατόσα, ένα προάστιο του Μιλγουόκι, τη μεγαλύτερη πόλη σε αυτή την Πολιτεία στις βόρειες ΗΠΑ.

«Όταν έφτασε βοήθεια, ο ένοπλος δεν βρισκόταν πλέον στο σημείο», ανέφερε η αστυνομία της πόλης σε ανακοίνωση, τονίζοντας ότι ο κίνδυνος δεν έχει περάσει.

«Επτά ενήλικες και ένας έφηβος μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο», ανέφεραν οι αρχές, χωρίς να είναι σε θέση να προσδιορίσουν τη σοβαρότητα των τραυματισμών τους.

Ο δήμαρχος της Γουαγουατόσα, Ντένις Μακ Μπράϊμπ δήλωσε στο ABC News πως καμία από τις ζωές των τραυματισμένων δεν διατρέχει κίνδυνο.

Τουλάχιστον 40 περιπολικά της αστυνομίας έφτασαν στο σημείο, σύμφωνα με την εφημερίδα Milwaukee Journal Sentinel, καθώς και ασθενοφόρα, που μετέφεραν τραυματίες. Ο ένοπλος, ο οποίος δεν έχει ταυτοποιηθεί, είναι «λευκός στα 20 ή 30 του», πρόσθεσε η αστυνομία.

«Οι σκέψεις μας βρίσκονται σε εκείνους που τραυματίστηκαν στους πυροβολισμούς σήμερα στο εμπορικό κέντρο Mayfair», δήλωσε ο κυβερνήτης του Ουισκόνσιν Τόνι Έβερς με ανάρτηση στο Twitter.

