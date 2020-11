Κόσμος

Θετικός στον κορονοϊό ο γιος του Τραμπ

Τι δήλωσε εκπρόσωπός του για την κατάσταση της υγείας του.

Ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ προσβλήθηκε από τον κορονοϊό, δήλωσε ένας εκπρόσωπος του πρεσβύτερου γιου του απερχόμενου Ρεπουμπλικάνου προέδρου των ΗΠΑ.

«Ο Ντον εξετάστηκε και βρέθηκε θετικός νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα και μετά το αποτέλεσμα του τεστ έχει μπει σε καραντίνα», δήλωσε ο εκπρόσωπος, προσθέτοντας ότι ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ δεν έχει εμφανίσει συμπτώματα της νόσου.