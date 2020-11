Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Καπραβέλος στον ΑΝΤ1: Ξεκινάμε την εφημερία με μηδέν κλίνες

Κραυγή αγωνίας από τον Διευθυντή ΜΕΘ του Νοσοκομείου Παπανικολάου και έκκληση για νέα πιο αυστηρά μέτρα. Ποια είναι η κατάσταση στην Μακεδονία.

Μαρτυρική χαρακτήρισε την σημερινή εφημερία ο Διευθυντής ΜΕΘ του Νοσοκομείου Παπανικολάου Νικόλας Καπραβέλος, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Πρωινοί Τύποι» λόγω της δύσκολης κατάστασης που έχει διαμορφωθεί στην Θεσσαλονίκη λόγω κορονοϊού.



«Ζούμε το μαρτύριο της σταγόνας» είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε ότι για πρώτη φορά με 44 κλίνες σε πλήρη ετοιμότητα δεν μπορέσαμε να περιθάλψουμε συνάνθρωπο μας και ζητήσαμε την βοήθεια του στρατιωτικού νοσοκομείου 424. Παράλληλα, ανέφερε ότι η εφημερία στο Νοσοκομείο Παπανικολάου ξεκινά σήμερα με μηδέν κλίνες.



Όπως είπε υπάρχουν πάνω από 1000 νοσηλευόμενοι στην Μακεδονία και έκανε έκκληση να αυξηθούν τα περιοριστικά μέτρα. «Είμαστε στην κόψη του ξυραφιού. η κραυγή μας είναι πάρτε κι άλλα μέτρα», υπογράμμισε.

Σχετικά με το εμβόλιο ανέφερε ότι αυτό είναι το αύριο, είναι σημαντικό, τόνισε ότι πρέπει να δούμε το σήμερα. «Οι γιατροί της εντατικής λέμε ότι το σήμερα είναι τραγικό», κατέληξε.