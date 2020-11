Κοινωνία

Ένοπλη ληστεία σε βενζινάδικο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στιγμές τρόμου για τον υπάλληλο στο πρατήριο υγρών καυσίμων. Αναζητούνται οι δράστες.

(εικόνα αρχείου)

Ληστεία σε πρατήριο υγρών καυσίμων σημειώθηκε στις 20:30 το βράδυ της Παρασκευής, σε πρατήριο υγρών καυσίμων στη Νέα Μοναστηρίου, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με το thestival.gr, οι δράστες φορούσαν κουκούλες και full face. Απείλησαν τον εργαζόμενο του πρατηρίου με πιστόλια και πήραν άγνωστο μέχρι στιγμής χρηματικό ποσό.

Διέφυγαν πεζοί και αναζητούνται από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις.