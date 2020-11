Πολιτική

Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων: το εορταστικό βίντεο του ΥΕΘΑ

Πλούσια και σε πολλά επίπεδα η προσφορά όλων των Όπλων στην πατρίδα και την κοινωνία.

Ενα εορταστικό βίντεο για την Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων δημοσιοποίησε το ΥΕΘΑ, στο πλαίσιο των εορτασμών, που προβλέπουν μεταξύ άλλων την έπαρση σημαίας στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης και την κατάθεση στεφάνου απο την Πρόεδρο της Δημοκρατίας στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη.

Το απογευμα, μεγαλύτερης διάρκειας βίντεο θα προβάλλεται στην πρόσοψη της Βουλής.

Εν τω μεταξύ, στην Ημερήσια Διαταγή του, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ έστειλε σαφή μηνύματα προς πάσα κατεύθυνση για όποιον επιβουλεύεται κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας.