Υγεία - Περιβάλλον

Σκουτέλης: θα αργήσει να μειωθεί ο ρυθμός θανάτων και διασωληνώσεων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι τονίζει ο Καθ. Παθολογίας Λοιμώξεων για την απόδοση των μέτρων και ποιο “καμπανάκι” κρούει για τον εμβολιασμό των “αρνητών” στην Ελλάδα.

«Ο βασικός στόχος είναι η μείωση των κρουσμάτων και αυτή αναμένεται να γίνει, με την εφαρμογή και των μέτρων για τον περιορισμό της εξάπλωσης, μέσα στις επόμενες ημέρες, όμως η μείωση του αριθμού των θανάτων και των διασωληνωμένων θα αργήσει να έλθει, καθώς οι εισαγωγές στις ΜΕΘ εξαρτώνται άμεσα και αφορούν τους ασθενείς που νοσηλεύονται σε απλές κλινικές Covid σε όλη την Ελλάδα και αυτοί είναι πάρα πολλοί. Από αυτούς θα προέλθουν ασθενείς που θα διασωληνωθούν και δυστυχώς θα υπάρχουν και απώλειες», όπως επεσήμανε ο Αθανάσιος Σκουτέλης.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Πρωινοί Τύποι», ο Καθηγητής Παθολογίας Λοιμώξεων αναφέρθηκε στο εμβόλιο για τον κορονοϊό, λέγοντας ότι η χώρα μας είναι καλά προετοιμασμένη για να ξεκινήσει άμεσα ο εμβολιασμός του πληθυσμού, ακόμη και τον επόμενο μήνα εφόσον υπάρχουν τα εμβόλια.

Όπως σημείωσε, «τώρα έχουμε να αντιμετωπίσουμε τους δύσπιστους που αναφέρονται σε τυχόν αρνητικές επιδράσεις του εμβολίου και καθώς δεν υπάρχει υποχρεωτικό να γίνει το εμβόλιο, θα πρέπει να γίνει μεγάλη καμπάνια ενημέρωσης για να πειστεί ο κόσμος να το κάνει, δεδομένου και ότι το εμβόλιο θα είναι πολύ αποτελεσματικό, άνω του 90%, όπως αναφέρουν οι εταιρείες».