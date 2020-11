Υγεία - Περιβάλλον

Γραφείο ενημέρωσης για συγγενείς ασθενών με κορονοϊό

Η ανακοίνωση του νοσοκομείου για το γραφείο ενημέρωσης και οι ώρες λειτουργίας.

Γραφείο ενημέρωσης πολιτών για νοσηλεία ατόμων του οικογενειακού τους περιβάλλοντος που νοσούν με Covid-19 λειτουργεί το νοσοκομείο Παπανικολάου, λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών κάτω από τις οποίες νοσηλεύονται οι ασθενείς αυτοί.

"Οι συνθήκες νοσηλείας των συγκεκριμένων ασθενών χαρακτηρίζονται από απομόνωση από το οικογενειακό τους περιβάλλον και περιορισμούς στην επικοινωνία. Το Γραφείο Ενημέρωσης στελεχώνεται από τις κοινωνικές λειτουργούς του Νοσοκομείου και θα παρέχει ενημέρωση και κοινωνική στήριξη στο οικογενειακό περιβάλλον ασθενών που νοσηλεύονται επιχειρώντας να συμβάλλει στη διαχείριση της περιορισμένης επικοινωνίας μεταξύ τους που καθίσταται πρακτικά αδύνατη λόγω των έκτακτων υγειονομικών συνθηκών", αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Το Γραφείο Ενημέρωσης λειτουργεί καθημερινά Δευτέρα ως Παρασκευή, από 8π.μ. έως 3μ.μ. (τηλέφωνο επικοινωνίας 2313 307214, email:koinyp@gpapanikolaou.gr).

Απευθύνεται επίσης έκκληση σε όλους τους συμπολίτες μας να τηρούν τις οδηγίες και να συνεργαστούν για να βοηθήσουν το ήδη επιβαρυμένο σύστημα υγείας.