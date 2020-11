Πολιτική

Παναγιωτόπουλος: Οι Ένοπλες Δυνάμεις αντιμετωπίζουν επάξια τις προκλήσεις

Το μήνυμα του υπουργού Άμυνας για την Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων.

«Σε μια εποχή με έντονες γεωπολιτικές ανακατατάξεις στο εγγύς και ευρύτερο γεωπολιτικό περιβάλλον της χώρας, οι Ένοπλες Δυνάμεις, με την αδιαμφισβήτητη ισχύ τους και την υψηλή επιχειρησιακή τους ετοιμότητα, επιτυγχάνουν να ανταποκρίνονται επάξια στην εθνική ανάγκη για ασφάλεια και ειρήνη, αντιμετωπίζοντας αποτελεσματικά τις προκλήσεις, από οπουδήποτε κι αν αυτές προέρχονται». Αυτό υπογράμμισε στην ημερήσια διαταγή του για την Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος.

«Τη σημερινή ημέρα», αναφέρει ο υπουργός, «που η Ορθοδοξία εορτάζει τα Εισόδια της Υπεραγίας Θεοτόκου, η χώρα μας τιμά τις Ένοπλες Δυνάμεις της, που αποτελούν του διαχρονικούς προστάτες της ελευθερίας και της ανεξαρτησίας της. Η μνήμη μας στρέφεται στους αμέτρητους αγωνιστές μας, των οποίων οι αγώνες και η αυτοθυσία, αποτελούν διαχρονικά σύμβολα μαχητικότητας και ηρωισμού».

Αναφερόμενος στους άνδρες και γυναίκες των Ενόπλων Δυνάμεων, ο Ν. Παναγιωτόπουλος τόνισε ότι συμβάλλουν αποφασιστικά στην ανάδειξη της Ελλάδας «σε παράγοντα σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων και της Ανατολικής Μεσογείου, προωθώντας και εφαρμόζοντας την πολιτική εθνικής άμυνας».

Μια πολιτική που, όπως είπε ο υπουργός, «στηρίζεται στις αρχές της καλής γειτονίας, του σεβασμού του διεθνούς δικαίου και των διεθνών συνθηκών». «Μια πολιτική που κάνει την Ελλάδα να στέκεται ακλόνητη μπροστά σε κάθε επιβουλή και να είναι περήφανη για όλους εσάς που συνθέτετε έναν ενιαίο και αδιαπέραστο ιστό σε γη, θάλασσα και αέρα, αντιμετωπίζοντας τον οποιοδήποτε που επιδιώκει την αναβίωση αναθεωρητικών οραμάτων και την ανατροπή του υφιστάμενου status quo» συμπλήρωσε ο Ν. Παναγιωτόπουλος.

«Στο πλαίσιο αυτό», επεσήμανε ο υπουργός, «η ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων, τόσο σε προσωπικό, όσο και σε μέσα, αποτελεί στρατηγική επιλογή μας». Για το σκοπό αυτό, με στοχευμένες δράσεις και με γνώμονα την ορθή διαχείριση των εθνικών μας πόρων, «εξασφαλίζουμε την περαιτέρω ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων, ώστε να αποτελούν ισχυρό αποτρεπτικό παράγοντα, εγγυητή της εδαφική ακεραιότητας και της εθνικής ανεξαρτησίας της πατρίδας. Συνεχίζουμε να αυξάνουμε το εθνικό αποτύπωμα σε συμμαχικές δομές που συμμετέχει η χώρα μας, αξιοποιώντας όλες τις ευκαιρίες που μας παρέχονται για την αύξηση της εθνικής μας ισχύος. Συγχρόνως, διατηρούμε και επαυξάνουμε τις διμερείς και πολυμερείς μας συμμαχίες στο ζωτικό για εμάς χώρο των Βαλκανίων και της Ανατολικής Μεσογείου».

Το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων αποτελεί «τον κύριο πολλαπλασιαστή της εθνικής ισχύος» ανέφερε ο υπουργός και πρόσθεσε ότι έχει αποδείξει διαχρονικά ότι μπορεί να φέρει εις πέρας την αποστολή του με επιτυχία, «γεγονός το οποίο αποτελεί το πλέον ισχυρό μήνυμα αποτροπής προς οποιαδήποτε κατεύθυνση».

Για το κοινωνικό πρόσωπο των Ενόπλων Δυνάμεων, ο Ν. Παναγιωτόπουλος υπογράμμισε ότι προβάλλεται καθημερινά «με δράσεις κοινωνικής προσφοράς σε τομείς όπως η υγεία και η περίθαλψη, η έρευνα και η διάσωση, η εκτέλεση αεροδιακομιδών, καθώς και με τη συνδρομή στην αντιμετώπιση εκτεταμένων φυσικών καταστροφών, όποτε απαιτείται».

Ο υπουργός συνέχισε αναφέροντας ότι το έργο του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων αναγνωρίζεται και εκτιμάται και τόνισε ότι αποτελεί προτεραιότητά του «η μέριμνα για τη διευκόλυνση της καθημερινότητας» των ανδρών και των γυναικών των Ενόπλων Δυνάμεων «προκειμένου απερίσπαστοι να εκπληρώνουν με επιτυχία την αποστολή τους».