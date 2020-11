Οικονομία

Μιχαηλίδου στον ΑΝΤ1: “δεύτερη ευκαιρία” για το επίδομα γέννησης

Τι λέει για το έκτακτο βοήθημα σε 500.000 πολίτες και για τα τεστ ανίχνευσης κορονοϊού σε δομές φιλοξενίας ηλικιωμένων.

«Τα τεστ στους ηλικιωμένους στους οίκους ευγηρίας γίνονται κανονικά και μάλιστα το Κράτος πλέον στέλνει κάθε εβδομάδα rapid test για όλους τους ηλικιωμένους και τους εργαζόμενους σε κάθε δομή, ώστε να γίνεται καλύτερα και τακτικότερα ο έλεγχος, με βασικό στόχο την αποφυγή της μετάδοσης του κορονοϊού», είπε στον ΑΝΤ1 η Δόμνα Μιχαηλίδου.

Αναφερόμενη στο έκτακτο επίδομα των 400 ευρώ, η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων είπε στην εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» ότι ο διπλασιασμός του επιδόματος στιυς δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (πρώην ΚΕΑ) αφορά περισσότερους από 480.000 πολίτες, ενώ όπως είπε πλέον στο μέτρο εντάσσονται νέες κατηγορίες δικαιούχων, όπως οι κακοποιημένες γυναίκες.

Για τα επιδόματα γέννησης, η Δόμνα Μιχαηλίδου σημείωσε ότι το προηγούμενο διάστημα υπήρξε μια σειρά λαθών τόσο από γονείς όσο και από υπηρεσίες, όμως επειδή το Δημόσιο δεν θέλει να χαθεί το βοήθημα από κανέναν δικαιούχο, με διάταξη που περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο που συζητείται στην Βουλή και αναμένεται να ψηφιστεί, πλέον από την Τετάρτη, θα μπορούν όσοι για τεχνικούς λόγους έχουν χάσει το επίδομα γέννησης των 2.000 ευρώ να υποβάλλουν νέα αίτηση για να τους καταβληθεί το βοήθημα.