Ο Ακάρ αμφισβητεί την ελληνική κυριαρχία σε νησιά του Αιγαίου

Θέμα «γκρίζων ζωνών» στο Αιγαίο έθεσε ο υπουργός Άμυνας της Τουρκίας.

Ο υπουργός Άμυνας της Τουρκίας Χουλουσί Ακάρ έθεσε θέμα «γκρίζων ζωνών» στο Αιγαίο και ισχυρίστηκε πως υπάρχουν νησιά που η κυριαρχία τους δεν έχει δοθεί στην Ελλάδα.

Ο Ακάρ στην ομιλία του στην αεροδιαστημική βιομηχανία της Τουρκίας (ΤUSAS), σύμφωνα με την kathimerini.gr, αναφέρθηκε στις εργασίες του Όρουτς Ρέις και δήλωσε πως «κάνουμε ξεκάθαρες εργασίες , φανερές. Δεν κρύβουμε κάτι. Κάνουμε επιστημονικές και τεχικές εργασίες. Τα πλοία μας συνεχίζουν τις εργασίες τους. Είναι ανήθικο να παρουσιάζουν αυτές τις εργασίες ως πρόκληση ή ως αύξηση της έντασης. Δεν έχει καμία σχέση με την ηθική. Παραβλέπουν τις κινήσεις και τις ενέργειες που κάνουν σε νησιά στα οποία με κανέναν τρόπο δεν έχει δοθεί η κυριαρχία τους στην Ελλάδα, και παρουσιάζουν ως πρόκληση τις τεχνικές και τις επιστημονικές εργασίες τις οποίες κάνουμε. Αυτό δεν αρμόζει στη σχέση καλής γειτονίας».

Ο Ακάρ αναφέρθηκε και στο Κυπριακό και τόνισε πως «στην Κύπρο πρέπει να δουν και να αποδεχθούν την παρουσία των Τούρκων η οποία διαρκεί εδώ και πολλούς αιώνες.Πρέπει να τους δώσουν τα δικαιώματα τους. Στη ζήτημα της ισότητας και της κυριαρχίας πρέπει να αποδεχθούν της παρούσες συνθήκες».