Μητσοτάκης σε νοσηλεύτριες: βαθιά πατριωτική πράξη η εθελοντική προσφορά σας (εικόνες)

Τι είπε στην συνομιλία του με τις γυναίκες και τον έναν άνδρα, από διάφορες περιοχές της χώρας, που ανταποκρίθηκαν στο προσκλητήριο για ενίσχυση των δομών της Θεσσαλονίκης.

Την ευκαιρία να ευχαριστήσει τις νοσηλεύτριες και τους νοσηλευτές που μετέβησαν στη Θεσσαλονίκη για όσα προσφέρουν αυτές τις δύσκολες ώρες του δεύτερου κύματος της πανδημίας, είχε το απόγευμα της Παρασκευής ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σε τηλεδιάσκεψη από το Μέγαρο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός συνομίλησε με 17 εθελόντριες νοσηλεύτριες και έναν εθελοντή νοσηλευτή, που ταξίδεψαν από την Κρήτη, την Αργολίδα και την Κομοτηνή και δίνουν αυτή τη στιγμή τη μάχη στα νοσοκομεία Ιπποκράτειο και ΑΧΕΠΑ της Θεσσαλονίκης, δίπλα σε ασθενείς με COVID-19.

«Αφήσατε τα σπίτια σας, αφήσατε τις οικογένειές σας, ταξιδέψατε σε άλλα σπίτια και σε άλλες οικογένειες σε όλη την Ελλάδα που σας έχουν ανάγκη. Το σπίτι σας είναι όλη η Ελλάδα, οι οικογένειες σας σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία είναι όλες οι Ελληνίδες, όλοι οι Έλληνες. Δεν είναι απλά μια ευγενική πράξη, είναι μια βαθιά πατριωτική πράξη και θέλω στο πρόσωπό σας να σας συγχαρώ ως επαγγελματίες αλλά και ως εθελοντές στην πρώτη γραμμή» τόνισε ο Πρωθυπουργός δηλώνοντας «βαθιά υπόχρεος». «Τη στιγμή της κρίσης, τη στιγμή που η κοινωνία -όχι το κράτος- σας χρειάστηκε, εσείς σηκώσατε το χέρι, ανταποκριθήκατε και αυτή η εμπειρία νομίζω είναι μία εμπειρία ζωής για όλους και όλες», συμπλήρωσε.

«Πήραμε εμείς όλα τα μπράβο αλλά αξίζουν και οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης αξίζουν πολύ μεγάλο μπράβο, πρέπει να το πούμε αυτό και να φανεί. Όλοι μας υποδέχτηκαν με πολύ μεγάλη αγάπη», ανέφερε η Μπάνια Μαλαμάτη που ταξιδεψε από τον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης στο Ιπποκράτειο της Θεσσαλονίκης. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η προσφορά των εθελοντών και όλων των υγειονομικών αποδεικνύει ότι η «ευθύνη και η κοινωνική αλληλεγγύη δεν είναι απλά κενές λέξεις», προσθέτοντας πως ο ανθρώπινος παράγοντας είναι αυτός που κάνει τη διαφορά.

Οι εθελοντές, αφότου εξέφρασαν θαυμασμό για την υπερπροσπάθεια που έχουν καταβάλει οι συνάδελφοί τους στη Θεσσαλονίκη, τόνισαν πως ο κορονοϊός είναι ένας πραγματικός και επικίνδυνος εχθρός και κάλεσαν τους πολίτες να συνδράμουν στο έργο τους τηρώντας τα μέτρα προφύλαξης. «Ο κορονοϊός δεν είναι ένα ψέμα, δεν είναι fake news, είναι κάτι που υπάρχει, που μεταδίδεται πάρα πολύ γρήγορα. Αυτός που το αψηφά κάνει πολύ μεγάλο λάθος», ανέφερε η Ιωάννα Πατρωνίδου, που έφτασε στο Ιπποκράτειο της Θεσσαλονίκης από την Κομοτηνή.

Απαντώντας ο Πρωθυπουργός ανέφερε: «Ευχαριστώ πολύ Ιωάννα, είναι πολύ σημαντικό αυτό που λες ότι πρέπει να πολεμήσουμε τα fake news, τους ανθρώπους οι οποίοι μερικές φορές ανενημέρωτοι ή θύματα κάποιων θεωριών συνομωσίας πιστεύουν ότι όλα αυτά δεν υπάρχουν», προσθέτοντας ότι «είναι πολύ σημαντικό να σπάσουμε και τις τελευταίες επιφυλάξεις για το πόσο σοβαρή είναι η κρίση που αντιμετωπίζουμε».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε μάλιστα ότι «δεν υπάρχει Εθνικό Σύστημα Υγείας στην Ευρώπη το οποίο να μην αντιμετωπίζει τις ίδιες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε και εμείς», υπογραμμίζοντας ότι ακόμη και εξαιρετικά οργανωμένες χώρες αναγκάζονται να ζητήσουν τη μεταφορά ασθενών εκτός συνόρων, όπως η Ελβετία η οποία στέλνει ασθενείς στη Γαλλία «γιατί δεν αντέχει πια η Ελβετία να τους περιθάλψει». «Άρα είναι σημαντικό να πούμε ότι αντιμετωπίζουμε κάτι το οποίο έχουμε να δούμε από το 1919», είπε ο Πρωθυπουργός.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση έχει διπλασιάσει τις κλίνες εντατικής θεραπείας, οι οποίες πλέον υπερβαίνουν τις 1.200, και έχει ενισχύσει τις δημόσιες δομές υγείας με «μαζικές προσλήψεις», πολλές εκ των οποίων θα καταλήξουν σε μονιμοποίηση. Πέραν αυτής της παρακαταθήκης, όμως, τόνισε ότι το έργο ενίσχυσης και αναβάθμισης του ΕΣΥ θα έχει συνέχεια, αναφέροντας ότι 170 μόνιμες κλίνες ΜΕΘ αναμένεται να ενταχθούν στο σύστημα εντός των επόμενων δύο μηνών.

«Κάναμε πολλές μαζικές προσλήψεις. Πρόθεσή μου είναι όσο το δυνατόν περισσότεροι άνθρωποι να μονιμοποιηθούν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας» σημείωσε, προσθέτοντας ότι η Ελλάδα αποκτά μια παρακαταθήκη για την επόμενη ημέρα σε προσωπικό και Μονάδες Εντατικής Θεραπείας. «Έχουμε σήμερα παραπάνω από 1.200 μονάδες που λειτουργούν στη χώρα από εκεί που παραλάβαμε 567 και βέβαια θα προσθέσουμε και άλλες με τη δωρεά του Ιδρύματος Νιάρχος, έτσι ώστε όταν αντιμετωπίσουμε την επόμενη γρίπη, ενδεχομένως την επόμενη πανδημία -γιατί κάποια στιγμή μπορεί να το ξαναβρούμε μπροστά μας αυτό- να είμαστε πολύ πιο έτοιμοι».

«Και να μην ξεχνάμε ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας δεν είναι εδώ μόνο για τους ασθενείς Covid, είναι εδώ για όλους τους Έλληνες οι οποίοι αρρωσταίνουν, ασχέτως οικονομικής δυνατότητας. Είναι ένα Δημόσιο Εθνικό Σύστημα Υγείας και χρέος μας είναι να το κάνουμε όσο το δυνατόν καλύτερο και πιο αποτελεσματικό και ακόμα πιο ανθρώπινο, γιατί είναι ανθρώπινο. Το ανθρώπινο πρόσωπό του είστε πάνω απ’ όλα εσείς», δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Ξέρετε καλά ότι και στην Θεσσαλονίκη προχωρήσαμε σήμερα και στην επίταξη ιδιωτικών κλινικών. Όταν απειλείται η υγεία, που είναι το υπέρτατο δημόσιο αγαθό, για εμένα δεν υπάρχει κρατική και ιδιωτική δράση. Όλες οι δράσεις γίνονται δημόσιες καθώς η αποστολή τους για ένα διάστημα είναι εθνική. Το είχα περιγράψει αυτό από τον περασμένο Απρίλιο, στη Βουλή, όταν είχα πει ότι υπάρχουν πολλοί τρόποι να συναντηθούν σε αυτήν την κοινή προσπάθεια ο δημόσιος και ο ιδιωτικός τομέας» τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Συνομιλώντας με τους νοσηλευτές ο Πρωθυπουργός στάθηκε στα λόγια που ίδιοι του είπαν, στην ανάγκη δηλαδή οι πολίτες να κάνουν λίγη ακόμα υπομονή σε αυτή τη δύσκολη φάση και να τηρούν τα μέτρα για να βοηθήσουν το έργο τους. «Αυτός ο ιός δεν κάνει διακρίσεις, είναι μία μάχη ατομική και συλλογική που πρέπει να δώσουμε όλοι μας, πρέπει να τηρούμε τα μέτρα, πρέπει να ακούμε τους ειδικούς. Αυτό το πράγμα πραγματικά πρέπει να το καταλάβουμε όλοι μας, να κάνουμε όλοι υπομονή. Να κάνουμε ένα τείχος απέναντι σε αυτόν τον ιό, να μπορέσουμε να τον σταματήσουμε και να γυρίσουμε όλοι πίσω στην κανονικότητά μας», ανέφερε χαρακτηριστικά η Ευαγγελία Αποκορωνιωτάκη, που ταξίδεψε στο Ιπποκράτειο προερχόμενη από Ρέθυμνο.

«Το μήνυμα της ανάγκης να κάνουμε λίγο υπομονή ακόμα και να συμμορφωθούμε με τα αυτονόητα μέτρα τα οποία μας έχει υποδείξει η πολιτεία, έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία να ακούγεται από εσάς. Και πολύ μεγαλύτερη ισχύ όταν ακούγεται από εσάς σε σχέση με όταν το λέμε εμείς. Και πιστεύω ότι τώρα έχουμε ένα πρόσθετο όπλο στην φαρέτρα μας: Ξέρουμε πια ότι θα έχουμε στην διάθεση μας από τις αρχές Ιανουαρίου εμβόλια, ούτε κάν εμβόλιο, παραπάνω από ένα εμβόλιο τα οποία δουλεύουν, είναι ασφαλή και είναι πάρα πολύ αποτελεσματικά. Έχουμε κάνει ήδη τον σχεδιασμό μας για τον μαζικό εμβολιασμό ενός σημαντικού ποσοστού του ελληνικού πληθυσμού. Το εμβόλιο θα διατεθεί δωρεάν σε όλους αλλά θα υπάρχει προτεραιοποίηση και οι πρώτοι που θα το πάρετε είστε οι υγειονομικοί, γιατί είστε στην πρώτη γραμμή, γιατί κινδυνεύετε περισσότερο και γιατί πάνω από όλα εσείς πρέπει να προφυλαχτείτε, ώστε να μπορείτε να βοηθήσετε με την σειρά σας τους ασθενείς οι οποίοι σας έχουν ανάγκη» απάντησε ο Πρωθυπουργός.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης οι νοσηλευτές ζήτησαν από τον Πρωθυπουργό πολιτική μέριμνα για το ΕΣΥ η οποία θα είναι ισάξια της αυτοθυσίας και της αυταπάρνησης που έχουν επιδείξει οι υγειονομικοί, μετά από χρόνια δυσκολιών. «Έπρεπε να ακουστεί αυτό το οποίο είπατε και θα κάνουμε κι εμείς αυτό το οποίο πρέπει», απάντησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ολόκληρη η εισαγωγική τοποθέτηση του Πρωθυπουργού:

«Ήθελα πραγματικά να έχουμε αυτή την επικοινωνία. Να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ από καρδιάς εκ μέρους όλων των Ελλήνων, γιατί με τη στάση σας όχι μόνο τιμάτε τον όρκο που δώσατε, τον επαγγελματισμό που έχετε ως υγειονομικοί, αλλά γιατί αποδεικνύετε ότι αυτό που λέμε ευθύνη και κοινωνική αλληλεγγύη δεν είναι απλά κενές λέξεις. Και νομίζω ότι σε πείσμα όσων σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες αμφισβητούν το εθνικό μας φιλότιμο, αυτό αποτελεί ένα από τα ουσιαστικά όπλα που έχει η πατρίδα μας μπροστά σε κοινούς κινδύνους.

Καταλαβαίνω ότι έχετε έρθει από την Κρήτη, από το Άργος και από την Κομοτηνή και, νομίζω, ότι έχετε πυροδοτήσει ένα κύμα εθελοντικής προσφοράς νοσηλευτών και γιατρών από όλες τις γωνιές της χώρας. Θα έλεγα ότι είναι ένα δεύτερο κύμα ελπίδας, απέναντι στο δεύτερο κύμα επίθεσης του κορονοϊού.

Εσείς γνωρίζετε, στην πρώτη γραμμή, πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα στη Θεσσαλονίκη -ειδικά- και στη Βόρεια Ελλάδα. Και πόσο μεγάλη προσπάθεια έχουμε καταβάλει ώστε να ενισχύσουμε το Εθνικό Σύστημα Υγείας σε αυτές τις δύσκολες συγκυρίες. Πόσο έχουμε αυξήσει τα τεστ, τα κρεβάτια στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας. Αλλά όλα αυτά είναι δευτερεύοντα μπροστά στη δική σας προσφορά. Διότι όσο και αν εμείς προσθέτουμε ιατρικό εξοπλισμό αυτό που κάνει τελικά τη διαφορά είναι ο ανθρώπινος παράγοντας, είστε εσείς μέσα στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας, στα δύσκολα περιστατικά, που δίνετε καθημερινά τον αγώνα πάντα με διάθεση, με χαμόγελο, έστω και αν αυτό δεν φαίνεται πίσω από τις μάσκες σας, αλλά εγώ το βλέπω στα μάτια σας, για να στηρίξετε τους συμπολίτες μας και να βγουν όσο το δυνατόν περισσότεροι νικητές από αυτή την μεγάλη μάχη.

Θέλω να ξέρετε ότι είναι κάτι το οποίο δεν το ξεχνάμε. Και πιστεύω ότι η δική σας έμπρακτη παρακαταθήκη αποδεικνύει σε όλους γιατί μπορούμε να έχουμε τόσο μεγάλη εμπιστοσύνη στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.

Και βέβαια -ξέρετε καλά- ότι και στην Θεσσαλονίκη προχωρήσαμε σήμερα και στην επίταξη ιδιωτικών κλινικών. Όταν απειλείται η υγεία, που είναι το υπέρτατο δημόσιο αγαθό, για εμένα δεν υπάρχει κρατική και ιδιωτική δράση. Όλες οι δράσεις γίνονται δημόσιες καθώς η αποστολή τους για ένα διάστημα είναι εθνική. Το είχα περιγράψει αυτό από τον περασμένο Απρίλιο, στη Βουλή, όταν είχα πει ότι υπάρχουν πολλοί τρόποι να συναντηθούν σε αυτήν την κοινή προσπάθεια ο δημόσιος και ο ιδιωτικός τομέας.

Πάντως το δικό σας παράδειγμα νομίζω ότι μας δίνει ένα πρόσθετο πλεονέκτημα, διότι εκτός από τις υπερπολύτιμες υπηρεσίες σας που προσφέρετε στα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης, προσφέρετε καρδιά και συναίσθημα, το οποίο χρειάζεται σε κάθε τεχνοκρατικό σχεδιασμό.

Αφήσατε τα σπίτια σας, αφήσατε τις οικογένειές σας, ταξιδέψατε σε άλλα σπίτια και σε άλλες οικογένειες, σε όλη την Ελλάδα, που σας έχουν ανάγκη. Το σπίτι σας είναι όλη η Ελλάδα, οι οικογένειες σας σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία είναι όλες οι Ελληνίδες, όλοι οι Έλληνες. Δεν είναι απλά μια ευγενική πράξη, είναι μια βαθιά πατριωτική πράξη και θέλω στο πρόσωπό σας να σας συγχαρώ ως επαγγελματίες αλλά και ως εθελοντές της πρώτης σειράς, στην πρώτη γραμμή.

Κάνατε κάτι το οποίο πηγαίνει πέρα και πάνω από τις τυπικές σας υποχρεώσεις και γι’ αυτό σας είμαι προσωπικά -αλλά νομίζω ότι διερμηνεύω και τα αισθήματα όλων των Ελληνίδων και όλων των Ελλήνων- βαθιά υπόχρεος και θέλω να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ».