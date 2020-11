Πολιτική

Νέα τουρκική Navtex για το Oruc Reis

Συνεχίζει τις προκλήσεις η Άγκυρα. Μέχρι πότε ισχύει η νέα Navtex και ποιες περιοχές δεσμεύει.

Συνεχίζει τις προκλήσεις η Άγκυρα με τον σταθμό της Αττάλειας να εκδίδει νέα Navtex για έρευνες του Oruc Reis στην περιοχή Καστελλόριζου και Ρόδου η οποία έχει ισχύ από σήμερα 21 Νοεμβρίου έως τις 29 Νοεμβρίου.

Η προηγούμενη Νavtex έληγε στις 23 Νοεμβρίου αλλά οι Τούρκοι έσπευσαν να εκδώσουν καινούρια λίγο πριν τη λήξη της, όπως είχαν κάνει και με δύο προηγούμενες .

Την ίδια ώρα, προκλητικός εμφανίστηκε ξανά ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας, Χουλουσί Ακάρ, επαναφέροντας τη θεωρία της Άγκυρας περί «γκρίζων ζωνών» στο Αιγαίο. Ο Τούρκος ΥΠΑΜ αμφισβητεί ευθέως την κυριαρχία της Ελλάδας σε νησιά του Αιγαίου καθώς όπως ισχυρίζεται υπάρχουν νησιά που η κυριαρχία τους δεν έχει δοθεί στην Ελλάδα. Την ίδια ώρα η Άγκυρα εξέδωσε νέα προκλητική NAVTEX για έρευνες του Oruc Reis δίνοντας παράταση στην παραμονή του Oruc Reis στην περιοχή μέχρι τις 29 Νοεμβρίου.

Σε ανακοίνωση της Ελληνικής Λύσης αναφέρεται, «Η νέα τουρκική NAVTEX που «αγγίζει» την Ρόδο και περικυκλώνει το Καστελλόριζο συνιστά ευθεία εθνική απειλή. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ είχε προειδοποιήσει πως η εγκληματική στάση της κυβέρνησης απέναντι στην Τουρκία όχι μόνο δεν θα την «κατεύναζε», αλλά αντίθετα θα την αποθράσυνε. Έπειτα από την Αμμόχωστο, η Τουρκία εισβάλει στην ελληνική κυριαρχία περικυκλώνοντας για πρώτη φορά το Καστελλόριζο, φτάνοντας μία ανάσα από την Ρόδο. Η κυβέρνηση οφείλει να ενεργοποιήσει τους κανόνες εμπλοκής, με νηοψία στο τουρκικό ερευνητικό και καταδίωξη των συνοδευτικών πολεμικών με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Οτιδήποτε άλλο συνιστά εκχώρηση εθνικής κυριαρχίας για την οποία οι συνέπειες θα είναι συντριπτικές για όσους το επιτρέψουν».