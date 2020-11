Πολιτική

Σακελλαροπούλου: Ο αγώνας των Ενόπλων Δυνάμεων αξίζει τον σεβασμό όλων

Η ΠτΔ παρέστη στον εορτασμό της Ημέρας των Ενόπλων Δυνάμεων και στη συνέχεια κατέθεσε στεφάνι στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη. Το μήνυμα του Πρωθυπουργού.

«Γιορτάζουμε σήμερα την Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων σε μια ιδιαίτερα δύσκολη συγκυρία. Αυτό το διάστημα που η επιθετικότητα της Τουρκίας έχει ενταθεί, σκέφτομαι τους άνδρες και τις γυναίκες των Ενόπλων Δυνάμεων, οι οποίοι με αυταπάρνηση και υποδειγματικό πατριωτικό ήθος βρίσκονται επί μήνες σε επιφυλακή, χωρίς τη δυνατότητα για μια ανάπαυλα, για μια συνάντηση με την οικογένειά τους» τόνισε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου σε δήλωσή της για τον εορτασμό της Ημέρας των Ενόπλων Δυνάμεων.

Παράλληλα έκανε λόγο για «όλους αυτούς τους νέους και τις νέες που φυλάττουν τα χερσαία σύνορά μας, που σχηματίζουν "πλωτά τείχη" με τις φρεγάτες και τα υποβρύχιά μας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, που αναχαιτίζουν τα τουρκικά αεροσκάφη όταν παραβιάζουν τον εναέριο χώρο μας» και προσέθεσε: «Θέλω να τους απευθύνω ένα ευχαριστώ εκ μέρους όλων των Ελλήνων και να τους διαβεβαιώσω ότι είμαστε πάντα κοντά τους, όχι απλώς με τη σκέψη μας, αλλά και με την έμπρακτη μέριμνά μας. Τους οφείλουμε πολλά».

Τέλος, τόνισε ότι «ο αγώνας τους να αποκρούσουν κάθε απειλή και να θεμελιώσουν ένα ασφαλέστερο μέλλον για την πατρίδα αξίζει τον σεβασμό και την ευγνωμοσύνη όλων μας».

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας παρέστη στον εορτασμό της Ημέρας των Ενόπλων Δυνάμεων και στη συνέχεια κατέθεσε στεφάνι στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη. Μετά την τελετή η κ. Σακελλαροπούλου δέχθηκε την ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων στο Προεδρικό Μέγαρο.

Το μήνυμα του Πρωθυπουργού



Με ανάρτησή του στο twitter και με αφορμή τη σημερινή ημέρα γιορτής των Ενόπλων Δυνάμεων, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ευχαρίστησε τα στελέχη των Ε.Δ.

«Ένα μεγάλο ευχαριστώ στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεών μας που με αυταπάρνηση και αίσθηση καθήκοντος υπηρετούν την πατρίδα. Μας κάνετε περήφανους. Χρόνια πολλά!» ανέφερε ο πρωθυπουργός.