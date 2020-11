Κοινωνία

Χειροπέδες σε διαρρήκτες που είχαν “ρημάξει” ολόκληρες συνοικίες (εικόνες)

Με την συμμετοχή αστυνομικών από πολλές υπηρεσίες έγιναν οι συλλήψεις. Πως δρούσε η σπείρα που χρησιμοποιούσε και ενοικιαζόμενα οχήματα.

Εξαρθρώθηκε, από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Δυτικής Αττικής εγκληματική ομάδα που διέπραττε συστηματικά διαρρήξεις οικιών σε περιοχές της Δυτικής Αττικής και Πειραιά (Περιστέρι, Ίλιον, Χαϊδάρι, Καματερό και Κερατσίνι).

Συνελήφθησαν στο Κερατσίνι από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης (Ομάδα ΔΙ.ΑΣ.), και πρωινές ώρες της 16-11-2020 στα Άνω Λιόσια και στα Νεόκτιστα Ασπροπύργου, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Δυτικής Αττικής και με τη συνδρομή της Ο.Π.Κ.Ε. και της Υ.Ε.Δ.Δ.Α., συνολικά 11 Έλληνες, μέλη της εγκληματικής ομάδας. Ταυτοποιήθηκαν και αναζητούνται άλλα 2 μέλη της σπείρας.

Ειδικότερα, η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Δυτικής Αττικής μετά από διερεύνηση υποθέσεων διαρρήξεων οικιών που είχαν σημειωθεί από τα μέσα του μηνός Αυγούστου 2020, αποκάλυψε τη δράση εγκληματικής ομάδας η οποία προέβαινε στην κατ' εξακολούθηση διάπραξη διαρρήξεων οικιών στις περιοχές της Δυτικής Αττικής και του Πειραιά, έχοντας συγκεκριμένο τρόπο δράσης.

Ως προς τη μεθοδολογία, τα μέλη της σπείρας χρησιμοποιούσαν αυτοκίνητα, τα οποία μίσθωναν από εταιρείες ενοικιάσεων, για μικρά χρονικά διαστήματα, καθώς επίσης και ιδιόκτητα οχήματα, τα οποία ήταν καταχωρημένα σε στοιχεία γυναικών, προκειμένου να μη κινούν υποψίες.

Ενεργούσαν σε ομάδες, εναλλάσσοντας ανά περίπτωση τη σύνθεση τους, κυρίως απογευματινές και βραδινές ώρες, εκμεταλλευόμενοι τον χαμηλό φωτισμό και κινούμενοι σε περιοχές και συνοικίες της Δυτικής Αττικής και του Πειραιά, με μικρή κυκλοφορία οχημάτων και πολιτών, ώστε να καθίσταται δυσχερής ο εντοπισμός τους. Ως στόχο είχαν κυρίως ισόγειες οικίες, στις οποίες εισέρχονταν και αφαιρούσαν χρυσαφικά, κοσμήματα και χρηματικά ποσά.

Πριν την διάρρηξη, πραγματοποιούσαν με το όχημα περιμετρικές διαδρομές, κατοπτεύοντας το χώρο, και στη συνέχεια αποβιβάζονταν από αυτό και προσέγγιζαν τη στοχοποιημένη οικία, προκειμένου να εντοπίσουν από κοντά τρωτά ή ανασφάλιστα σημεία της, ενώ ο οδηγός του οχήματος παρέμενε σε απόσταση.

Από τις έρευνες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν κοσμήματα, το χρηματικό ποσό των 200 ευρώ, κινητά τηλέφωνα, ρουχισμός που σχετίζεται με την ενδυμασία των κατηγορουμένων στα σημεία διαρρήξεων, διαρρηκτικά εργαλεία και μικροποσότητα κάνναβης. Κατασχέθηκαν επίσης 3 επιχειρησιακά αυτοκίνητα της οργάνωσης.

Από τη μέχρι στιγμής έρευνα, εξιχνιάστηκαν 1 ληστεία και 21 περιπτώσεις κλοπών, ενώ εξετάζεται η συμμετοχή τους και σε άλλες αξιόποινες πράξεις.

Επιπρόσθετα, οι κατηγορουμένων έχουν συλληφθεί κατά το παρελθόν, για πλήθος αδικημάτων και έχουν εκτίσει ποινές φυλάκισης.