Σκουρλέτης - Αχτσιόγλου για το επίδομα θέρμανσης και τον Προϋπολογισμό

Τι ζητά ο Κοιν. Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ για το βοήθημα. Τι λέει η Τομεάρχης Οικονομικών για τις προβλέψεις και τι απαντά στον Χρήστο Σταϊκούρα.

«Να λάβουν επίδομα θέρμανσης όλοι όσοι το χρειάζονται», ζητά ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Πάνος Σκουρλέτης, αναφέροντας σε δήλωση του:

«Στο πλαίσιο των μέτρων περιορισμού της διασποράς της νόσου Covid-19, η κυβέρνηση οφείλει να αυξήσει σημαντικά τη δαπάνη για την επιδότηση θέρμανσης, αρκετά υψηλότερα από το προβλεπόμενο ποσό των 85-94 εκατομμυρίων ευρώ που έχει ήδη ανακοινωθεί, καθώς και να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για την άμεση χορήγησή του. Έγκριτοι επιστήμονες και στη χώρα μας, σημειώνουν ότι φέτος πρέπει να περιορίσουμε το άναμμα του τζακιού, καθώς η έκθεσή μας σε λεπτά αιωρούμενα σωματίδια ρύπανσης επιτείνει τις επιπτώσεις της έκθεσης στον ιό, ειδικά στα άτομα που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες.

Εν μέσω πανδημίας και lockdown είναι αδιανόητο η κυβέρνηση να συνεχίζει να αγνοεί επιδεικτικά βασικές εκκλήσεις της επιστημονικής κοινότητας για τον περιορισμό της διασποράς της νόσου Covid-19, όπως έκανε στον Τουρισμό, στα σχολεία, στα ΜΜΜ ή με τη μη ενίσχυση του ΕΣΥ. Εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες και νοικοκυριά, που οικονομικά αδυνατούν να έχουν πρόσβαση σε πηγές θέρμανσης με τη χρήση πετρελαίου ή φυσικού αερίου, οι οποίες δεν επιβαρύνουν την υφιστάμενη κατάσταση, πρέπει να λάβουν σημαντική οικονομική ενίσχυση και κίνητρα από την κυβέρνηση, χωρίς άλλες καθυστερήσεις. Ο εγκλεισμός στην κατοικία για το χρονικό διάστημα που θα απαιτηθεί πρέπει να γίνει σε ανθρώπινες συνθήκες, οι οποίες θα συμβάλλουν στο καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για την κοινωνία ως σύνολο».

Αχτσιόγλου: Ο κ. Σταϊκούρας αδυνατεί να υπερασπιστεί τον Προϋπολογισμό του

Εν τω μεταξύ, συνεχίζοντας την κόντρα που είχε με τον Υπ. Οικονομικών την Παρασκευή για τον Προϋπολογισμό, αλλά και την αντιπαράθεση του Αλέξη Τσίπρα με το Μαξίμου, σε δήλωση της, η Έφη Αχτσιόγλου, Τομεάρχης Οικονομικών της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία αναφέρει:

«Ο κ. Σταϊκούρας αδυνατεί να υπερασπιστεί τον Προϋπολογισμό που κατέθεσε και καταφεύγει για μία ακόμη φορά στον βερμπαλισμό και τους ανούσιους εξυπνακισμούς. Και πώς να τον υπερασπιστεί άλλωστε:

Όταν στο σκέλος των δαπανών ο πίνακας που ο ίδιος κατέθεσε στον Προϋπολογισμό κατακλύζεται από μηδενικά. Μεταξύ αυτών μηδενικές ενισχύσεις για εξοπλισμό και υποδομές στο ΕΣΥ, εποχικούς και εργαζόμενους στον τουρισμό, ελεύθερους επαγγελματίες, επιστήμονες, μακροχρόνια ανέργους, πολιτισμό, αγρότες, μισθωτούς, μικρομεσαίες επιχειρήσεις –ακόμα και για τα δάνεια της επιστρεπτέας προκαταβολής που υπόσχεται η κυβέρνηση. Όταν τα μόλις 2,5 δισ. δαπανών που έχει κατανείμει αν μη τι άλλο κραυγάζουν την επιλογή της ΝΔ να μην καλύψει τις κοινωνικές ανάγκες. Την ίδια στιγμή, η εμφάνιση ενός απροσδιόριστου αποθεματικού 3 δισ., το οποίο η κυβέρνηση της «λίστας Πέτσα» και του «σκόιλ ελικίκου» δεν λέει αν και πού θα δαπανήσει, μόνο ασφάλεια δεν δημιουργεί. Όταν καταθέτει έναν Προϋπολογισμό που εμφανίζει στήριξη της οικονομίας και της κοινωνίας με 24 δισ. φέτος, ενώ στην πραγματικότητα έχουν δαπανηθεί μόλις 6,7 δισ. μέχρι και τον Οκτώβριο, από τα οποία τα 3,1 δισ. ήταν δάνεια. Όταν προβλέπει ότι οι πολίτες θα πληρώσουν περισσότερα σε φόρους το 2021 και μετά απλά πετάει την μπάλα στην εξέδρα. Όταν εδώ και μήνες αρνείται εμμονικά τη μη επιστρεπτέα ενίσχυση στις μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ενώ όλοι, ακόμα και η Κομισιόν, τη θεωρούν αναγκαία, και τώρα για να δικαιολογηθεί προσπαθεί να καρπωθεί το τι κάνουν οι Περιφέρειες. Όταν η κυβέρνησή του το κενό ενεργητικής διπλωματίας για την άμυνα της χώρας προσπαθεί να το καλύψει με κούρσα εξοπλισμών.

Κατανοούμε τη δύσκολη θέση του κ. Σταϊκούρα. Πόσες αυτοδιαψεύσεις εξάλλου να αντέξει ο άνθρωπος, όταν έχουν καταρρεύσει ένα προς ένα όλα όσα ο ίδιος έλεγε και εκτιμούσε για την οικονομία από τον Μάρτιο μέχρι και το Προσχέδιο του Προϋπολογισμού πριν λίγες εβδομάδες;».