Παράξενα

Γιατρός “μαϊμού” έπεισε πατέρα να δώσει λίρες και κοσμήματα για να χειρουργηθεί η κόρη του

Πως ο επιτήδειος κατάφερε να εξαπατήσει τον άνδρα. Έκκληση από την αστυνομία προς τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.

Έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη δύο αγνώστων δραστών, ενός άνδρα και μίας γυναίκας, οι οποίοι εξαπάτησαν άνδρα στο Διδυμότειχο διενεργεί το Τμήμα Ασφάλειας της περιοχής.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, ο άγνωστος άνδρας, προσποιούμενος τον γιατρό, επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον παθόντα και προφασιζόμενος ότι η κόρη του έχει τραυματισθεί και χρειάζεται χειρουργική επέμβαση, του ζήτησε να καταβάλει το χρηματικό ποσό των 30.000 ευρώ για την πραγματοποίηση της. Ο δράστης κατάφερε να τον πείσει να συγκεντρώσει σε μια πλαστική τσάντα λίρες και κοσμήματα, καθόσον δεν διέθετε τα χρήματα, και στη συνέχεια να την παραδώσει σε μια συνεργό του που μετέβη στην οικία του.

Την προανάκριση και την έρευνα διενεργεί το Τμήμα Ασφάλειας Διδυμοτείχου.

Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με αφορμή τα περιστατικά εξαπάτησης πολιτών, υπενθυμίζει προς τους πολίτες να είναι επιφυλακτικοί όταν άγνωστοι προσπαθήσουν να τους πείσουν τηλεφωνικώς για την καταβολή χρηματικού ποσού, με το πρόσχημα πρόκλησης ατυχήματος από συγγενικό τους πρόσωπο ή επείγουσας ανάγκης συγγενικού/φιλικού προσώπου σε νοσοκομείο.

Επίσης, υπενθυμίζεται προς τους πολίτες να επιδιώκουν οι ίδιοι προσωπικά να επικοινωνήσουν με τα οικεία τους πρόσωπα, να δηλώνουν ότι δεν πρόκειται να δώσουν χρήματα, να ενημερώνουν ιδιαιτέρως τα ηλικιωμένα άτομα ώστε να αποφευχθεί το ενδεχόμενο θυματοποίησής τους και να επιχειρηθεί να συγκρατηθούν τα χαρακτηριστικά των δραστών.

Τέλος, να ενημερώνονται πάντα οι αστυνομικές Αρχές, ακόμη και σε περίπτωση απόπειρας απάτης.