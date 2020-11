Κοινωνία

Συλλήψεις για την αιματηρή συμπλοκή στα Καμίνια

Εξιχνιάστηκε η υπόθεση. Ένας ανήλικος μεταξύ των συλληφθέντων. Η ανακοίνωση της Αστυνομίας.

Εξιχνιάσθηκε, από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Πειραιά, η υπόθεση ανθρωποκτονίας 29χρονου αλλοδαπού και η απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος 25χρονου αλλοδαπού, που διαπράχθηκαν την Παρασκευή στα Καμίνια.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. χθες το μεσημέρι, στην περιοχή των Καμινίων, ομάδα ατόμων αφού έσπασε την πόρτα, μπήκε σε διαμέρισμα και με χρήση μαχαιριών και ξύλινων ροπάλων, επιτέθηκε στους δυο αλλοδαπούς.

Αποτέλεσμα της επίθεσης ήταν ο θανάσιμος τραυματισμός του 29χρονου και ο σοβαρός τραυματισμός του 25χρονου.

Μετά από έρευνα της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Πειραιά, ταυτοποιήθηκαν 4 από τους δράστες της επίθεσης, ενώ η έρευνα για την ταυτοποίηση και των υπολοίπων δραστών συνεχίζεται.

Μετά από αναζητήσεις, αστυνομικοί της Ο.Π.Κ.Ε. εντόπισαν 2 από τους ανωτέρω δράστες, 17χρονο και 24χρονο αλλοδαπούς, και τους συνέλαβαν.

Οι συλληφθέντες, με τη σε βάρος τους σχηματισθείσα δικογραφία, οδηγούνται σήμερα στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Πειραιά.