Στάση εργασίας σε Μετρό και Ηλεκτρικό

Τι αναφέρουν τα Σωματεία των εργαζόμενων στην ΣΤΑΣΥ για τα αιτήματα τους.

Στάση εργασίας στο μετρό (γραμμές 1,2,3) προκήρυξαν για σήμερα από τις 21.00 έως τη λήξη της κυκλοφορίας, το Συνδικάτο Σταθμαρχών- Εργαζομένων Πρώτη Γραμμή και το Σωματείο Ηλεκτροδηγών και Λοιπών Εργαζομένων Κίνησης στη ΣΤΑΣΥ.

Όπως αναφέρεται σε κοινή ανακοίνωση, «λόγω της άρνησης και της ολιγωρίας της Διοίκησης της ΣΤΑΣΥ. Α.Ε. να απαντήσει σε ζητήματα που αφορούν τόσο στην έναρξη των συνομιλιών για τη σύναψη Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, όσο και στην πρόληψη- οργάνωση σε ζητήματα Covid-19, τα Διοικητικά Συμβούλια των Σωματείων μας, ύστερα από συνεδρίασή τους αποφάσισαν την κήρυξη μίας προειδοποιητικής Στάσης Εργασίας, το Σάββατο 21-11-2020, από τις 21:00 έως τη λήξη της κυκλοφορίας».