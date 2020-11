Πολιτική

Oruc Reis: Η Ελλάδα απαντά με αντι-Navtex στην Τουρκία

Τι αναφέρει το Υπ. Εξωτερικών για τις νέες προκλήσεις της Άγκυρας Επανέφερε τη θεωρία περί «γκρίζων ζωνών» στο Αιγαίο ο Ακάρ.

Ο σταθμός του Ηρακλείου της υδρογραφικής υπηρεσίας του Πολεμικού Ναυτικού εξέδωσε Navtex που χαρακτηρίζει «παράνομη» νέα τουρκική Navtex για έρευνες του Oruc Reis σε θαλάσσια περιοχή νότια του Καστελλόριζου.

Η ελληνική Navtex αναφέρει ότι ο μη εξουσιοδοτημένος σταθμός της Αττάλειας εξέδωσε Navtex που αφορά σε «παράνομη δραστηριότητα» σε περιοχή που επικαλύπτει την ελληνική υφαλοκρηπίδα.

Επίσης, υπογραμμίζει ότι η Ελλάδα έχει την «αποκλειστική αρμοδιότητα να εκδίδει Navtex για τη συγκεκριμένη περιοχή».

Νωρίτερα, σήμερα, η Τουρκία εξέδωσε Navtex που παρατείνει τις έρευνες του Oruc Reis- που ολοκληρώνονταν με βάση προηγούμενη Navtex στις 23 Νοεμβρίου - έως τις 29 Νοεμβρίου σε περιοχή νότια και νοτιοανατολικά από το Καστελλόριζο.

Ολόκληρη η ελληνική Navtex:

ZCZC HA11

211130 UTC NOV 20

IRAKLEIO STATION NAVWARN 711/20

SOUTHEAST CRETAN SEA

UNAUTHORIZED STATION HAS BROADCAST NAVTEX MESSAGE NUMBER FA64-1460/20, THAT REFERS TO ILLEGAL ACTIVITY IN AN AREA INCLUDING GREEK TERRITORIAL SEA , WHERE GREECE HAS THE EXCLUSIVE AUTHORITY TO BROADCAST NAVTEX MESSAGES. THIS NAVTEX AREA ALSO OVERLAPS GREEK CONTINENTAL SHELF AND FALLS WITHIN HELLENIC NAVTEX SERVICE AREA WHERE IRAKLEIO NAVTEX STATION HAS THE AUTHORITY TO BROADCAST NAVTEX MESSAGES. ALL MARINERS ARE REQUESTED TO DISREGARD NAVTEX MESSAGE NUMBER FA64-1460/20. CANCEL THIS MESSAGE 292059 UTC NOV 20.

Σκληρή ανακοίνωση του Υπ. Εξωτερικών

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε το Υπουργείο Εξωτερικών αναφέρεται:

«Η Τουρκία εξέδωσε σήμερα νέα παράνομη NAVTEX, με την οποία ανακοινώνει τη συνέχιση των παράνομων σεισμικών ερευνών της, για την περίοδο 21-29 Νοεμβρίου, σε περιοχή που επικαλύπτει ελληνική υφαλοκρηπίδα στην Ανατολική Μεσόγειο, παραβιάζοντας κατ’ εξακολούθηση το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας και υπονομεύοντας την ειρήνη, ασφάλεια και τη σταθερότητα στην περιοχή. Δυστυχώς, η Τουρκία για μια ακόμα φορά αγνοεί επιδεικτικά τις εκκλήσεις της Διεθνούς Κοινότητας και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την αποφυγή παράνομων ενεργειών και κινήσεων που οδηγούν σε περαιτέρω κλιμάκωση και ένταση, καθώς και για τη συμμόρφωση της προς τη διεθνή νομιμότητα.

Οι εν λόγω ενέργειες, οι οποίες ουσιαστικά ακυρώνουν στην πράξη οποιαδήποτε προοπτική βελτίωσης των σχέσεων ΕΕ-Τουρκίας, λαμβάνουν χώρα τη στιγμή κατά την οποία Τούρκοι αξιωματούχοι δηλώνουν ότι η ένταξη της χώρας τους στην ΕΕ αποτελεί «στρατηγική προτεραιότητα». Η Ελλάδα καταδικάζει εκ νέου την προκλητική αυτή συμπεριφορά, η οποία απομακρύνει ακόμα πιο πολύ την όποια προοπτική ενός εποικοδομητικού διαλόγου και ζητά από την Τουρκία να ανακαλέσει άμεσα την παράνομη Navtex».

Ο Ακάρ αμφισβητεί την ελληνική κυριαρχία σε νησιά του Αιγαίου

Ωστόσο, προκλητικός εμφανίστηκε ξανά ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας, Χουλουσί Ακάρ, επαναφέροντας τη θεωρία της Άγκυρας περί «γκρίζων ζωνών» στο Αιγαίο. Ο Τούρκος ΥΠΑΜ αμφισβητεί ευθέως την κυριαρχία της Ελλάδας σε νησιά του Αιγαίου καθώς όπως ισχυρίζεται υπάρχουν νησιά που η κυριαρχία τους δεν έχει δοθεί στην Ελλάδα. Την ίδια ώρα η Άγκυρα εξέδωσε νέα προκλητική NAVTEX για έρευνες του Oruc Reis δίνοντας παράταση στην παραμονή του Oruc Reis στην περιοχή μέχρι τις 29 Νοεμβρίου.

Σε ανακοίνωση της Ελληνικής Λύσης αναφέρεται, «Η νέα τουρκική NAVTEX που «αγγίζει» την Ρόδο και περικυκλώνει το Καστελλόριζο συνιστά ευθεία εθνική απειλή. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ είχε προειδοποιήσει πως η εγκληματική στάση της κυβέρνησης απέναντι στην Τουρκία όχι μόνο δεν θα την «κατεύναζε», αλλά αντίθετα θα την αποθράσυνε. Έπειτα από την Αμμόχωστο, η Τουρκία εισβάλει στην ελληνική κυριαρχία περικυκλώνοντας για πρώτη φορά το Καστελλόριζο, φτάνοντας μία ανάσα από την Ρόδο. Η κυβέρνηση οφείλει να ενεργοποιήσει τους κανόνες εμπλοκής, με νηοψία στο τουρκικό ερευνητικό και καταδίωξη των συνοδευτικών πολεμικών με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Οτιδήποτε άλλο συνιστά εκχώρηση εθνικής κυριαρχίας για την οποία οι συνέπειες θα είναι συντριπτικές για όσους το επιτρέψουν».