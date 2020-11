Υγεία - Περιβάλλον

Δαφνί: κρούσματα κορονοϊού στο Ψυχιατρείο

Ανησυχία για τους τρόφιμους, που νοσούν και απο τον Covid-19.

Υγειονομικός συναγερμός έχει σημάνει στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής (ΨΝΑ, Δαφνί), μετά τον εντοπισμό 16 ατόμων θετικών στον κορoνοϊό.

Όπως ανακοινώνει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομενων Δημοσίων Νοσοκομείων (ΠΟΕΔΗΝ), πρόκειται για 10 ψυχικά ασθενείς, ολοι ηλικιωμένοι, που νοσηλεύονταν στο Γηροψυχιατρικό Tμήμα και έξι εργαζόμενους.

Οι επτά ασθενείς νοσηλεύονται στα νοσοκομεία "Γεννηματας", "Παμμακάριστος" και "Αττικόν" και οι 3 στην Παθολογική Κλινική του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου.

Η ιχνηλάτηση για εντοπισμό τυχόν άλλων κρουσμάτων συνεχίζεται.

Στο Γηροψιατρικό Τμήμα του ΨΝΑ νοσηλεύονταν συνολικά 22 ηλικιωμένοι ασθενείς και υπάρχει ανησυχία για τη διασπορά του κορονοϊού.