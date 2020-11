Οικονομία

Νέο “χτύπημα” από τους απατεώνες με τα εμβάσματα

Με ποιον τρόπο εξαπατούν τα θύματα τους. Πως άρπαξαν μεγάλο ποσό από ιδιοκτήτη πρατηρίου.

Δικογραφία σε βάρος δύο Ελλήνων σχηματίστηκε από το Τμήμα Ασφάλειας Πολυγύρου Χαλκιδικής, καθώς όπως προέκυψε από την έρευνα, το Νοέμβριο του 2019, εξαπάτησαν ιδιοκτήτη πρατηρίου υγρών καυσίμων και του απέσπασαν 2.250 ευρώ.

Σύμφωνα με τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας, οι δύο δράστες με το πρόσχημα της αγοράς καυσίμων από βενζινάδικο στη Χαλκιδική και προφασιζόμενοι ότι από λάθος κατέθεσαν σε τραπεζικό λογαριασμό μεγαλύτερο χρηματικό ποσό από το αρχικά συμφωνηθέν, απέστειλαν στον ιδιοκτήτη του πρατηρίου πλαστό αποδεικτικό κατάθεσης των χρημάτων και τον έπεισαν να επιστρέψει την δήθεν διαφορά του χρηματικού ποσού ύψους 2.250 ευρώ.