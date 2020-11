Οικονομία

“Λουκέτο” και βαριά πρόστιμα σε γυμναστήρια και πελάτες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε ποιες περιοχές εντοπίστηκαν επιχειρήσεις που λειτουργούσαν κανονικά, παρά το lockdown Ποιες ποινές επιβλήθηκαν.

Δύο επιχειρήσεις γυμναστηρίων εντοπίστηκαν να λειτουργούν παράνομα, κατά τη διάρκεια των χθεσινών ελέγχων, στο πλαίσιο της εφαρμογής των μέτρων περιορισμού για τη διασπορά της Covid-19, στην Αθήνα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, κατά τον έλεγχο της ΕΛΑΣ στο Παλαιό Φάληρο, εντοπίστηκε γυμναστήριο να λειτουργεί κατά παράβαση της ΚΥΑ 4899/2020. Επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 5.000 ευρώ και κινήθηκε η διαδικασία του αυτοφώρου, ενώ επιβλήθηκαν και πρόστιμα ύψους 300 ευρώ σε πέντε αθλούμενους.

Την ίδια ώρα, σε έλεγχο της Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου Αγοράς του υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων στο Τατόι Αττικής, εντοπίστηκε να λειτουργεί, κατά παράβαση της ανωτέρω ΚΥΑ, τμήμα γυμναστηρίου εντός αθλητικού συγκροτήματος.

Στην επιχείρηση επιβλήθηκαν, πρόστιμο ύψους 15.000 ευρώ και αναστολή λειτουργίας διάρκειας 15 ημερών για το σύνολο της εγκατάστασης.