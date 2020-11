Παράξενα

Τον βρήκαν νεκρό και ανακάλυψαν ότι είχε πεθάνει και η μητέρα του

Κανείς στην γειτονιά δεν ήξερε για τον θάνατο της γυναίκας. Που και πως βρέθηκε νεκρός ο γιός. Που οδήγησαν οι αγωνιώδεις αναζητήσεις.

Μεγάλη κινητοποίηση την Παρασκευή στην Διεύθυνση Αστυνομίας Φωκίδας όταν βρέθηκε νεκρός ένας 65χρονος άνδρας από τα Καστέλια.

Ο 65χρονος ζούσε με την μητέρα του που ήταν κατάκοιτη και είχε πολλά προβλήματα υγείας.

Τις τελευταίες ώρες ο άνδρας είχε εξαφανιστεί και αυτό ανησύχησε τους γείτονες που ενημέρωσαν την αστυνομία.

Αστυνομικοί του Α.Τ. Γραβιάς και του Τμήματος Ασφαλείας Άμφισσας πήγαν στο σπίτι τους στα Καστέλια και παρουσία εκπροσώπου της δικαιοσύνης άνοιξαν την πόρτα.

Εκεί βρήκαν νεκρό τον 65χρονο δεν υπήρχε όμως κανένα ίχνος της μητέρας του.

Οι αστυνομικοί έψαξαν το σπίτι και την αποθήκη, η ηλικιωμένη γυναίκα όμως είχε εξαφανιστεί.

Με την σκέψη πως η γυναίκα ήταν κατάκοιτη και δεν θα μπορούσε να μετακινηθεί μόνη της, αμέσως σήμανε συναγερμός.

Οι αστυνομικοί έκαναν φύλο και φτερό το σπίτι προκειμένου να βρουν οτιδήποτε θα μπορούσε να βοηθήσει στην λύση του μυστηρίου.

Πράγματι λίγη ώρα αργότερα εντόπισαν έγγραφα που αποδεικνύουν πως η γυναίκα είχε νοσηλευτεί στο νοσοκομείο της Λαμίας και είχε φύγει από τη ζωή 15 ημέρες πριν.

Η κηδεία και η ταφή της μάλιστα είχαν γίνει στην Λαμία. Κανείς στη γειτονιά δεν γνώριζε για την νοσηλεία και τον θάνατο της ηλικιωμένης γυναίκας, καθώς ο 65χρονος ήταν μοναχικός άνθρωπος και δεν είχε πολλές επαφές.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αστυνομικών ο θάνατός του 65χρόνου οφείλεται σε παθολογικά αίτια.

Πηγή: tvstar.gr