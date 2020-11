Κοινωνία

Λιποθύμησε οδηγός από φωτιά σε αυτοκίνητο εν κινήσει (εικόνες)

Αμεση η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής και του ΕΚΑΒ.

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Λαμίας, λίγο μετά τις 11 το πρωί του Σαββάτου, για φωτιά που εκδηλώθηκε σε εν κινήσει αυτοκίνητο.

Το όχημα εκινείτο στην οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου στη Λαμία στο ύψος του Πνευματικού - Διοικητικού Κέντρου της Ιεράς Μητρόπολης Φθιώτιδας, όταν εκδηλώθηκε η φωτιά.

Άμεσα κινητοποιήθηκε η πυροσβεστική για την κατάσβεση, ενώ οδηγός ευτυχώς δεν τραυματίστηκε αλλά λιποθύμησε από τις αναθυμιάσεις.

Χρειάστηκε μάλιστα η μεταφορά του με ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο της Λαμίας για τις πρώτες βοήθειες.

Ευτυχώς, οι πυροσβέστες πρόλαβαν και το όχημα δεν καταστράφηκε ολοσχερώς στο οποίο μάλιστα δεν επέβαινε άλλο άτομο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά εκδηλώθηκε από διαρροή υγραερίου.

