Κοινωνία

Αγωνία για σωφρονιστικό υπάλληλο - Τον έφτυσε κρατούμενος με κορονοϊό

Στο σωφρονιστικό κατάστημα έχουν εντοπιστεί δεκάδες θετικά κρούσματα.

Αγωνία για σωφρονιστικό υπάλληλο των φυλακών στα Διαβατά καθώς κρατούμενος με κορονοϊό τον έφυσε στο πρόσωπο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, που επικαλείται το newpost.gr, ο κρατούμενος τον έφτυσε από το παραθυράκι της πόρτας του κελιού του.

Οι κρατούμενοι στην φυλακή Διαβατών συμπληρώνουν, την Κυριακή, 14 συνεχόμενες ημέρες εγκλεισμού στα κελιά και τους θαλάμους. κρούσματα

Κρατούμενος θετικός στον κορονοϊό, πέθανε προσφατα στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, όπου είχε μεταφερθεί και νοσηλευόταν τα τελευταία 24ωρα. Πρόκειται για άνδρα, 81 ετών, η κατάσταση του οποίου ήταν επιβαρυμένη, καθώς αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας, σύμφωνα με πηγές των φυλακών.

Είναι ο δεύτερος κρατούμενος του συγκεκριμένου καταστήματος κράτησης που καταλήγει «χτυπημένος» από τον κορονοϊό. Είχε προηγηθεί ο θάνατος 69χρονου, ο οποίος είχε σοβαρά υποκείμενα νοσήματα και νοσηλευόταν στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου».

Κλιμάκια του ΕΟΔΥ πραγματοποιούν συνεχώς τεστ σε κρατούμενους και μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί περί τα 100 θετικά κρούσματα.

ΠΗΓΗ:Newpost.gr