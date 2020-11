Κοινωνία

Η μικρή Αναστασία κάνει το σήμα της νίκης από το νοσοκομείο (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τη μάχη της δίνει η 7χρονη που βρίσκεται για θεραπεία στο Τέξας, στέλνοντας μηνύματα αισιοδοξίας.

Το σήμα της νίκης κάνει η μικρή Αναστασία, από το νοσοκομείο του Τέξας, όπου βρίσκεται για τη θεραπεία της.

Η 7χρονη υποβάλλεται σε θεραπεία για την επιθετική μορφή καρκίνου στον εγκέφαλο, με την οποία διαγνώστηκε και κατάφερε να πάει στο Τέξας χάρη στην αλληλεγγύη που έδειξαν οι συντοπίτες της στην Καλαμάτα, αλλά και κόσμος από όλη την Ελλάδα.

Η Ερρίκα Πρεζεράκου ανέβασε τη φωτογραφία της ανιψιάς της στο Instagram. Πριν από λίγες μέρες είχε κάνει ακόμα μία ανάρτηση, ευχαριστώντας όσους στήριξαν την κόρη της αδελφής της.

«Η Αναστασία ξεκίνησε θεραπεία και το ότι βρίσκεται εκεί το οφείλει στα κύματα αγάπη σας...στην φροντίδα σας και στην προσευχή σας. Είμαστε μια μεγάλη οικογένεια πια. Ευχαριστώ μέσα από την κάρδια μου ηλιόλουστα πλάσματα».