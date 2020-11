Αθλητικά

Λαμία – Αστέρας: “μοιρασιά” στο “Αθανάσιος Διάκος”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δεν βγήκε νικητής από την αναμέτρηση στην πρωτεύουσα της Φθιώτιδας.

Η αναμέτρηση της Λαμίας με τον Αστέρα Τρίπολης τα είχε όλα ανατροπές, τέσσερα γκολ και δύο πέναλτι αλλά δεν είχε νικητή.

Οι δύο ομάδες μοιράζονται τον βαθμό της ισοπαλίας, με τους γηπεδούχους να είναι σε πιο δύσκολη θέση.

Η ομάδα του Μπάμπη Τεννέ αν και έφτασε πολύ κοντά στην πρώτη της νίκη, δεν τα κατάφερε και μένει μόνη τελευταία, ενώ ο Αστέρας έφτασε τους 11 βαθμούς.

Οι Αρκάδες προηγήθηκαν με πέναλτι του Μπαράλες στο 41’, ενώ οι γηπεδούχοι απάντησε με τον ίδιο τρόπο στο 56’, με τον Ντέλετιτς να ευστοχεί από την «άσπρη βούλα».

Η ομάδα της Φθιώτιδας έφτασε στην ανατροπή στο 69’ με τέρμα του Τσούκαλου, ωστόσο ο Ριέρα ανταπέδωσε στο 78’.