Κοινωνία

Κύκλωμα διακίνησης αλλοδαπών με δράση στο “Ελ.Βενιζέλος”

Η δράση του κυκλώματος που χορηγούσε πλαστά έγγραφα σε αλλοδαπούς.

Εξαρθρώθηκε, από το Τμήμα Ασφαλείας της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών, κύκλωμα διακίνησης αλλοδαπών στο "Ελ.Βενιζέλος".

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, συνελήφθησαν, στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, τρεις αλλοδαποί μέλη της σπείρας, με την κατηγορία της σύστασης εγκληματικής οργάνωσης και παραβάσεις του Κώδικα Μετανάστευσης. Παράλληλα, συνελήφθησαν, επίσης στο "Ελ.Βενιζέλος" και άλλα έξι άτομα, για παραβάσεις του Κώδικα Μετανάστευσης και της νομοθεσίας περί αλλοδαπών.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, τα μέλη της σπείρας συναντήθηκαν στους χώρους του αεροδρομίου με τους έξι αλλοδαπούς και τους εφοδίασαν με πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα, προκειμένου να μεταβούν σε πύλη εξόδου με προορισμό ευρωπαϊκές χώρες. Τους συνόδευσαν μάλιστα ως το σημείο ελέγχου καρτών επιβίβασης, όπου αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών, αρχικά προέβησαν στον έλεγχό τους και αμέσως μετά τους συνέλαβαν.

Σε αστυνομικές έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στις οικίες των κατηγορουμένων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων: Δεκαπέντε διαβατήρια διαφόρων χωρών, 39 δελτία ταυτοτήτων διαφόρων χωρών, 5 άδειες διαμονής, 4 άδειες ικανότητας οδήγησης, 2 δελτία αιτούντος ασύλου, 1 ταυτότητα ομογενούς, 1 visa, 1 κάρτα κοινωνικής ασφάλισης, 6 φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου, 1 μαχαίρι και χρηματικά ποσά 490 ευρώ, 94 δολαρίων και 790 κορωνών Σουηδίας.

Από την έρευνα που διενεργήθηκε, διαπιστώθηκε ότι οι τρεις συλληφθέντες, είναι μέλη κυκλώματος διακινητών αλλοδαπών, τους οποίους προμήθευαν με ταξιδιωτικά έγγραφα διαφόρων χωρών, είτε πλαστά είτε γνήσια τρίτων ατόμων που προσομοίαζαν με τους διακινούμενους, προκειμένου αυτοί να αναχωρήσουν παράνομα από τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών και να μεταβούν σε κάποια άλλη ευρωπαϊκή χώρα.

Επίσης, το κύκλωμα φρόντιζε για τη στέγαση των αλλοδαπών σε διαμερίσματα με βραχυπρόθεσμη μίσθωση. Σημειώνεται, ότι οι δράστες συνόδευαν τους αλλοδαπούς έως τον προορισμό τους και σε ενδεχόμενο αστυνομικό έλεγχο τους παρουσίαζαν ως συγγενείς ή φίλους. Όσον αφορά τα χρήματα που κατέβαλαν οι αλλοδαποί στη σπείρα ανερχόταν στο ποσό των 4.000 ευρώ κατ' άτομο.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.