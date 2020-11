Κόσμος

Γαλλία για Τουρκία: Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι

Περισσότερη «πίεση» προς την Τουρκία προτίθεται να ζητήσει η Γαλλία στο επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Το επόμενο ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα εξετάσει το θέμα της Τουρκίας και ενδέχεται να την πιέσει «πολύ περισσότερο» λόγω της «απαράδεκτης» συμπεριφοράς της στο Ναγκόρνο Καραμπάχ, είπε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικού Εμπορίου της Γαλλίας Φρανκ Ριστέρ.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο France Inter, ο Ριστέρ κατήγγειλε τη στάση της Άγκυρας σχετικά με τις προτροπές για μποϊκοτάζ των γαλλικών προϊόντων σε ορισμένες μουσουλμανικές χώρες, με φόντο την αντιπαράθεση για τα σκίτσα του προφήτη Μωάμεθ.

«Η Τουρκία διαδραματίζει έναν καταδικαστέο ρόλο σε ό,τι αφορά την εργαλειοποίηση της ομιλίας του Προέδρου της Δημοκρατίας ή τις θέσεις της Γαλλίας, προκειμένου να βλάψει τη Γαλλία και να βλάψει τις αξίες που πρεσβεύει η Γαλλία», είπε ο Γάλλος υπουργός.

«Ευχόμαστε η Τουρκία να αλλάξει, ευχόμαστε αυτή η συμπεριφορά να αλλάξει, αυτή η επεκτατική συμπεριφορά στην ανατολική Μεσόγειο με αυτές τις έρευνες που πλήττουν την κυπριακή και ελληνική κυριαρχία».

Ο Ριστέρ κάλεσε επίσης την Τουρκία «να σταματήσει αυτή τη συμπεριφορά κυρίως στη Βόρεια Αφρική με τις διακινήσεις όπλων» και να «σταματήσει να εργαλειοποιεί το μεταναστευτικό ζήτημα σε σχέση με την Ευρώπη».

«Η Τουρκία είναι ένας σπουδαίος λαός, μια σπουδαία χώρα με την οποία επιθυμούμε να έχουμε διπλωματικές και οικονομικές σχέσεις, όμως πρέπει να έχουμε έναν διάλογο αλήθειας, διότι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι», επισήμανε.

«Είναι ένας λόγος που φέρει η Ευρώπη κι όχι απλά η Γαλλία και είναι ο λόγος για τον οποίο, για μία ακόμη φορά στο επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, αυτό το τουρκικό ζήτημα θα αναφερθεί για να δούμε με ποιον τρόπο θα πιέσουμε ίσως λίγο περισσότερο, ή πολύ περισσότερο, την Τουρκία, διότι η συμπεριφορά της, ιδίως στην κρίση στο Ναγκόρνο Καραμπάχ, είναι απαράδεκτη», συμπλήρωσε ο ίδιος.