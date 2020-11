Κοινωνία

Lockdown: “Σαφάρι” για παραβάτες και την Παρασκευή

Πάνω από 150 χιλιάδες ευρώ τα πρόστιμα. Ποιες ήταν οι κυριότερες παραβάσεις.

Οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες (ΕΛ.ΑΣ, Λιμενικό Σώμα, ΔΙΜΕΑ, ΕΑΔ,) διενήργησαν την Παρασκευή 20.11.2020 συνολικά 57.551 ελέγχους και κατέγραψαν 1.317 περιπτώσεις παράβασης των μέτρων επιδημιολογικού συναγερμού.

Συνολικά επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 151.500€ και κύρωση αναστολής λειτουργίας 15 ημερών σε μία (1) επιχείρηση.

Η Ελληνική Αστυνομία επιφορτίστηκε με τον κύριο όγκο των ελέγχων (56.944)

Α. Κυριότερες παραβάσεις:

Μη χρήση μάσκας

Μη νόμιμη μετακίνηση (πεζοί και οχήματα)

Μη τήρηση ειδικών όρων λειτουργίας επιχειρήσεων

Β. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις:

Στην Περιφέρεια Θεσσαλίας η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε εννέα (9) συλλήψεις για μη τήρηση του ωραρίου λειτουργίας

Στην Περιφέρεια Αττικής επιβλήθηκε κύρωση αναστολής λειτουργίας δεκαπέντε (15) ημερών σε επιχείρηση που είχε υπερβεί τον επιτρεπόμενο αριθμό εξυπηρετούμενων πελατών.