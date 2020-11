Κοινωνία

Θρήνος για τον Dj Decibel – “Έφυγε” από κορονοϊό

Έχασε την άνιση μάχη με τον κορονοϊό ο γνωστός Dj που έφυγε μετά από πολυήμερη «μάχη».

Έφυγε από τη ζωή ο 39χρονος Dj Decibel, Δημήτρης Μπέλλος κατά κόσμον, νικημένος από κορονοϊό.

Μετά από μέρες «μάχης» με τον κορονοϊό στην Εντατική, κατέληξε, αφήνοντας πίσω του δύο μικρά παιδιά.

Ο πρόωρος χαμός του προκάλεσε θλίψη και σοκ.

Πηγή: cyclades24.gr