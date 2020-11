Τοπικά Νέα

Κορονοϊός: πέθανε 50χρονος ιερέας

Ο άτυχος κληρικός έχασε τη "μάχη" με την Covid-19







Ανίκητος αντίπαλος αποδείχθηκε ο κορονοϊός για 50χρονο ιερέα.



Ο κληρικός πέθανε σήμερα στο νοσοκομείο της Νάουσας όπου νοσηλευόταν.

Όπως έγινε γνωστό ο 50χρονος ιερέας αντιμετώπιζε υποκείμενα νοσήματα.