Το Twitter μεταφέρει τον προεδρικό λογαριασμό στον Τζο Μπάιντεν

Μπορεί ο Τραμπ ακόμα να «δυσκολεύεται» να αφήσει την προεδρία των ΗΠΑ, όμως το Twitter όρισε την ημερομηνία μετάβασης του προεδρικού λογαριασμού στον Τζο Μπαίντεν.

Το Twitter Inc θα μεταφέρει τον έλεγχο του λογαριασμού @POTUS στη διοίκηση του Τζο Μπάιντεν, στις 20 Ιανουαρίου, ανακοίνωσε η εταιρεία.

Ο λογαριασμός @POTUS είναι ο επίσημος λογαριασμός του προέδρου των ΗΠΑ και είναι διαφορετικός από τον λογαριασμό @realDonaldTrump που χρησιμοποιεί ο απερχόμενος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ για να στέλνει τα tweet του.

«Το Twitter προετοιμάζεται αυτή τη στιγμή για να στηρίξει τη μετάβαση των θεσμικών λογαριασμών του Λευκού Οίκου στο Twitter, στις 20 Ιανουαρίου του 2021. Όπως κάναμε κατά την προεδρική μετάβαση το 2017, η διαδικασία θα γίνει σε στενή συνεργασία με τα Εθνικά Αρχεία και Μητρώα», επιβεβαίωσε σήμερα η εταιρεία στο Reuters.

Το Twitter θα παραδώσει, επίσης, και άλλους λογαριασμούς του Λευκού Οίκου, όπως τους @FLOTUS, @VP και @whitehouse, την ημέρα της ορκωμοσίας.

Τις εξελίξεις αυτές μετέδωσε νωρίτερα το Politico, το οποίο προσέθεσε πως η διαχείριση του @POTUS δεν απαιτεί την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των ομάδων των Τραμπ και Μπάιντεν.

Επιπλέον, το Twitter θα συναντηθεί με αξιωματούχους υπεύθυνους για τη μετάβαση εξουσίας του Τζο Μπάιντεν και της Κάμαλας Χάρις τους επόμενους μήνες για να συζητήσουν πώς η νέα διοίκηση σκοπεύει να χρησιμοποιήσει το Twitter.