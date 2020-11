Υγεία - Περιβάλλον

Σκουτέλης στον ΑΝΤ1: θα περιμένουμε να δούμε αν θα αποδώσουν τα μέτρα (βίντεο)

Ο καθηγητής μιλά για τα κρούσματα στη βόρεια Ελλάδα και τις επιπτώσεις της μη συνέπειας των μέτρων που καθυστερεί την άρση του lockdown.