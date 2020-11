Πολιτική

Δελλατόλας - Αμυράς για το lockdown και την τήρηση των μέτρων (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η τήρηση των μέτρων, η ανάγκη επιβολής αυστηρότερων και το ενδεχόμενο άρσης του lockdown σχολιάζονται από τους δύο εκδότες.