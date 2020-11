Αθλητικά

Ατρόμητος – Απόλλων: “Ροντέο” στο Περιστέρι

Μοιράστηκαν γκολ και βαθμούς οι δύο ομάδες.

Ισόπαλη 2-2 έληξε η αναμέτρηση του Ατρόμητου με τον Απόλλωνα Σμύρνης, στο Περιστέρι, για την 9η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League. Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν δύο φορές με τους Φατιόν (4΄) και Ιωαννίδη (47΄) για να ισοφαρίσουν οι γηπεδούχοι με ισάριθμα πέναλτι του Μανούσου (37΄, 72΄).

Οι φιλοξενούμενοι ξεκίνησαν πολύ δυνατά την αναμέτρηση και έχασαν καλή ευκαιρία στο 2ο λεπτό, όταν ο Ιωαννίδης έπιασε την κεφαλιά σε σέντρα από τα δεξιά, αλλά ο Γιαννιώτης έδιωξε σε κόρνερ.

Δύο λεπτά αργότερα (4΄), ο Φατιόν με κεφαλιά, μετά από σέντρα του Μπεντινέλι, άνοιξε το σκορ για τον Απόλλωνα Σμύρνης.

Ο Ατρόμητος ανέβασε την απόδοσή του μετά το πρώτο δεκαπεντάλεπτο και στο 36΄ κέρδισε πέναλτι σε χέρι του Κωτσόπουλου. Ο Μανούσος ανέλαβε την εκτέλεση και ευστόχησε για το 1-1 στο 37΄, που ήταν και το σκορ του ημιχρόνου.

Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε όπως και το πρώτο: Με τον Απόλλωνα να πιέζει και να παίρνει προβάδισμα στο σκορ. Αυτή τη φορά μετά από φάση διαρκείας μπροστά από την εστία του Ατρόμητου, ο Ιωαννίδης πλάσαρε από κοντά και έδωσε το προβάδισμα (2-1) στην ομάδα του στο 47ο λεπτό.

Στο 65΄ ο Ατρόμητος έχασε μεγάλη ευκαιρία, όταν ο Βέρχουλστ με φοβερή επέμβαση απέκρουσε την κεφαλιά του Γούτα, μετά από εκτέλεση φάουλ του Γκάλο.

Στο 70΄ ο Ατρόμητος κέρδισε πέναλτι σε τράβηγμα του Κιτόκο στον Χριστοδουλόπουλο. Την εκτέλεση ανέλαβε και πάλι ο Μανούσος που ευστόχησε κάνοντας το τελικό 2-2 στο 72’.

Οι συνθέσεις:

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Νταμίρ Κάναντι): Γιαννιώτης, Γκάλο, Κιβρακίδης (87΄ Ούμπιδες), Γούτας, Γκαλβάο, Σάλομον (87΄ Τομάσεβιτς), Χαρίσης (57΄ Μπουσούλατζιτς), Χριστοδουλόπουλος, Μανούσος, Κωτσόπουλος (78΄ Ενσικουλού), Μάτιτς (57΄ Ραμπέγιο)

ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ (Γιώργος Παράσχος): Βέρχουλστ, Ντομίνγκες, Λισγάρας, Μπρούσιτς, Μπαξεβανίδης, Φατιόν (82΄ Σλίβκα), Κολ (82΄ Μαρκ Φερνάντεθ), Χουχούμης(60΄ Κιτόκο), Μπεντινέλι, Ιωάννιδης (88΄ Ντάουντα), Μουνιέ (60΄ Τσαμπούρης)