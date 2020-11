Αθλητικά

Basket League: Πρεμιέρα με νίκη για τον Προμηθέα

Δυσκολεύτηκαν οι Αχαιοί αλλά επικράτησαν του ΠΑΟΚ, στην Πάτρα.

Με νίκη συνδύασε την αγωνιστική πρεμιέρα του ο Προμηθέας Πατρών, επικρατώντας με 83-80 του ΠΑΟΚ, στο κλειστό «Δημήτρης Τόφαλος», για την 5η αγωνιστική της Basket League.

«Χτυπημένοι» από τον κορονοϊό οι Αχαιοί δεν είχαν δώσει αγώνα στις πρώτες τέσσερις αγωνιστικές. Έχοντας κορυφαίο τον Δημήτρη Αγραβάνη με 24 πόντους (4/8 τρίποντα) και 10 ριμπάουντ, με τον Μίλερ (12π.) να «καθαρίζει», με βολές και τρίποντο, όταν ο ΠΑΟΚ επέστρεψε από το -8 και προσπέρασε με +2 στην 4η περίοδο, ο Προμηθέας πήρε τους δύο πρώτους βαθμούς του στην Α1. Ο Βαγγέλης Μάντζαρης πρόσθεσε 16 πόντους, ενώ μοίρασε και 8 ασίστ, έχοντας επίσης 5 ριμπάουντ και 2 κλεψίματα. Διψήφιος ήταν και ο Λούντζης με 12 πόντους.

Στον αντίποδα, ο ΠΑΟΚ υπέστη την 3η εκτός έδρας ήττα και 3η στο σύνολο σε 4 αγώνες μέχρι στιγμής στο ελληνικό πρωτάθλημα. Οι Γιώργος Τσαλμπούρης και Έλστον Τέρνερ ξεχώρισαν από την ομάδα της Θεσσαλονίκης με 15 πόντους έκαστος, ενώ 14 πόντους πρόσθεσε ο Τζερμέιν Λοβ.

Τα δεκάλεπτα: 26-23, 43-36, 62-54, 83-80

Οι συνθέσεις:

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ (Μάκης Γιατράς): Αγκμπελέσε 9 (1), Αγραβάνης 24 (4), Μάντζαρης 16 (2), Μίλερ 8 (1), Μαντζούκας, Λούντζης 12 (1), Τζέιμς 5, Γκάρετ 4, Φαγιέ 4, Χριστοδούλου 1

ΠΑΟΚ (Κώστας Μέξας): Μπιτς 3 (1), Γκρίφιν 9 (3), Κακλαμανάκης 5, Τέρνερ 15 (3), Μήτρου Λονγκ 5 (1), Λαβ 14 (2), Τσαλμπούρης 15 (1), Μαργαρίτης 4 , Καμπερίδης, Παπαντωνίου 10