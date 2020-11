Πολιτισμός

Πέθανε η Μένη Κυριάκογλου

Απώλεια για το χώρο της Τέχνης ο ξαφνικός χαμός της ηθοποιού.

Έφυγε αιφνιδιαστικά από τη ζωή σε ηλικία 67 ετών η Μένη Κυριάκογλου, βασικό μέλος της Πειραματικής Σκηνής της «Τέχνης» Θεσσαλονίκης. Η αγαπημένη ηθοποιός, πέθανε το πρωί από ανακοπή καρδιάς.

Η Μένη Κυριάκογλου γεννήθηκε στη Δράμα το 1951. Σπούδασε Νομικά στο ΑΠΘ, αλλά τελικά την κέρδισε το θέατρο.

Συμμετέχοντας στην Πειραματική Σκηνή της «Τέχνης» από το ξεκίνημά της, έχει παίξει σε αναρίθμητα έργα, ανάμεσα στα οποία: Ομήρου «Οδύσσεια», Τσέχοφ: «Θείος Βάνιας», Καπετανάκη: «Η βεγγέρα», Αριστοφάνη: «Εκκλησιάζουσες», Ιονέσκο: «Το παιχνίδι της σφαγής», Γκολντόνι: «Η τριλογία του παραθερισμού», Σαίξπηρ: «Όνειρο καλοκαιρινής νύχτας», Ντύλαν Τόμας: «Κάτω από το γαλατόδασος», Μπρεχτ: «Ο κύκλος με την κιμωλία», Στέλλας Μιχαηλίδου: «Περπατώ εις το δάσος», Καμπανέλλη: «Ο δρόμος περνά από μέσα», Μέρφι: «Κονσέρτο Τζίλι», Φρίελ: «Χορεύοντας στη Λούνασα», Τουρίνι: «Βιενέζικο τανγκό», Κεχαΐδη-Χαβιαρά: «Με δύναμη από την Κηφισιά», Φρέιν: «Το σώσε», Μπέρνχαρντ: «Ο θεατροποιός», Μακγκίνες: «Εργαζόμενα κορίτσια», Αναγνωστάκη: «Η νίκη», Ουίλλιαμς: «Γυάλινος κόσμος», Φεντώ: «Το έξυπνο πουλί», Λούντβιχ: «Πανικός στα παρασκήνια», κ.ά.

Φωτογραφία: Πειραματική Σκηνή της "Τέχνης" Θεσσαλονίκης