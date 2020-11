Αθλητικά

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: “Κόκκινο” το ντέρμπι των “αιωνίων”

Οι ¨πράσινοι" πλήρωσαν το κάκιστο πρώτο 30λεπτο κόντρα στους "ερυθρόλευκους".

Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός αναμετρήθηκαν στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» για το ντέρμπι «αιωνίων», το οποίο έχει χάσει λίγο την αίγλη του, λόγω της κατάστασης που βρίσκονται οι πράσινοι, αλλά και το ότι διεξήχθη σε άδειο γήπεδο, λόγω της πανδημίας του κορονοϊού.

Οι Πρωταθλητές Ελλάδας, προερχόντουσαν από την πρώτη τους εκτός έδρα νίκη στη σεζόν με 2-0 επί του ΟΦΗ στην Κρήτη, που τους έφεραν στην κορυφή της βαθμολογίας της Super League, μαζί με τον Άρη.

Οι ερυθρόλευκοι έχουν την καλύτερη επίθεση της κατηγορίας, αλλά έχοντας βάλει όλα τα γκολ στο δεύτερο ημίχρονο, κάτι που δεν συνέβη κόντρα στον Παναθηναϊκό, ο οποίος την προηγούμενη αγωνιστική γνώρισε την ήττα στο ΟΑΚΑ από τον Ατρόμητο, που ήταν η πρώτη για το νέο του προπονητή, Λάζλο Μπόλονι.

Ο Πέδρο Μαρτίνς δεν υπολόγιζε στους Χασάν και Ελ Αραμπί, οι οποίοι προσβλήθηκαν από κορονοϊό, ενώ ο Βαλμπουενά υπέστη θλάση και οι Βινάγκρε, Χολέμπας δεν ξεπέρασαν τα προβλήματα τραυματισμών τους. Από την άλλη, για τον Παναθηναϊκό εκτός αποστολής έμειναν οι Μπουζούκης, Αντονίτο, Βέλεθ, Χατζηθεοδωρίδης και Αγιούμπ.

Οι γηπεδούχοι μπήκαν δυνατά στον αγωνιστικό χώρο και μόλις στο 12΄, σε ένα γύρισμα του Μασούρα η μπάλα έφυγε μέσα από τα χέρια του Διούδη και ο Φορτούνης έκανε προβολή για να σκοράρει, αλλά χτύπησε τον κίπερ του Παναθηναϊκού.

Ο Ολυμπιακός κυριαρχούσε και στο 21ο λεπτό άνοιξε το σκορ, όταν σε γύρισμα του Ραφίνια από αριστερά, ο Μασούρας στο πρώτο δοκάρι έκανε την προβολή, αλλά ο Διούδης απέκρουσε και στην επαναφορα ο Φορτούνης με άπιαστο σουτ στο «Γ» της εστίας έγραψε το 1-0.

Ο Παναθηναϊκός που ήταν κλεισμένος στα καρέα του, έφτασε πολύ κοντά στην ισοφάριση στο 33΄, όταν έπειτα από κόρνερ του Χατζηγιοβάνη, η κεφαλιά του Κουρμπέλη από την καρδιά τη περιοχής, πέρασε λίγο άουτ από το αριστερό δοκάρι του Σα.

Το πρώτο ημίχρονο έληξε με τους Πειραιώτες να έχουν 65%-35% κατοχή μπάλας και οι τελικές ήταν 3-2.

Άλλος Παναθηναϊκός στο δεύτερο ημίχρονο

Στην επανάληψη, οι πράσινοι έκαναν δύο αλλαγές με τον Σαβιέρ στη θέση του Χουάνκαρ και τον Αλεξανδρόπουλο αντί του Σένκεφελντ. Οι δύο κινήσεις αυτές του Λάζλο Μπόλονι άλλαξαν την αγωνιστική εικόνα του τριφυλλιού, αλλά όχι και το αποτέλεσμα του αγώνα.

Στο 52', ο Παναθηναϊκός, που ήταν πολύ καλύτερος από τον αντίπαλο του, έφυγε εξαιρετικά στην κόντρα με τον Χατζηγιοβάνη, ο οποίος έκανε σουτ μέσα από την περιοχή, αλλά ο Σα έδιωξε, όμως, ήταν σε θέση οφσάιντ. Τέσσερα λεπτά αργότερα, οι φιλοξενούμενοι έφτασαν κοντά στο 1-1, αλλά η κεφαλιά του Μαουρίσιο πέρασε δίπλα από το αριστερό δοκάρι.

Στο 59', ο Καρλίτος από τα αριστερά, έβγαλε τη σέντρα, αλλά την προβολή του Χατζηγιοβάνη στο πρώτο δοκάρι, απέκρουσε ο Σα και κράτησε το 1-0.

Ο Φεντερίκο Μακέντα έχασε την τεράστια ευκαιρία να φέρει το ματς στα ίσα στο 77΄με τον Ζαγαρίτη να σεντράρει και να βρίσκει τον Ιταλό φορ μπροστά σε άδεια εστία, αλλά το πλασέ του πέρασε ψηλά άουτ.

Στο 85' ο Μαουρίσιο έφυγε στην αντεπίθεση, μπήκε στην περιοχή, αλλά άργησε πάρα πολύ να σκεφτεί τι θα κάνει και ο Ραφίνια τον έκοψε. Στο 94', ο Παναθηναϊκός λίγο έλειψε να πάρει την ισοπαλία με κεφαλιά του Καρλίτος, αλλά ο Σα έδιωξε και πάλι. Τίποτα δεν άλλαξε μέχρι το τελευταίο σφύριγμα του Πορτογάλου διαιτητή, Αρτούρ Σοάρες Ντίας και το 1-0 ήταν το τελικό αποτέλεσμα.

Ο Ολυμπιακός που ήταν καλύτερος και πιο πιεστικός στο πρώτο ημίχρονο συνέχισε την παράδοση, αφού δεν έχει χάσει τα οχτώ τελευταία ντέρμπι ως γηπεδούχος, έχοντας έξι νίκες και δύο ισοπαλίες, μετά τις 2 Μαρτίου 2014, όταν ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 3-0 στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Οι συνθέσεις:

Ολυμπιακός (Πέδρο Μαρτίνς): Σα, Ντρέγκερ, Σεμέδο, Σισέ, Ραφίνια, Εμβιλά, Μπουχαλάκης, Καμαρά (78' Πέπε), Ραντζέλοβιτς (66' Σουντανί), Μασούρας (87' Λοβέρα), Φορτούνης (87' Ανδρούτσος).

Παναθηναϊκός (Λάζλο Μπόλονι): Διούδης, Σάντσες (46' Χουάνκαρ - 90' Μολό), Πούγγουρας, Σένκεφελντ (46' Αλεξανδρόπουλος), Ζαγαρίτης, Κουρμπέλης, Μαουρίσιο, Χατζηγιοβάνης (64' Βιγιαφάνιες), Χουάνκαρ, Μακέντα, Καρλίτος.