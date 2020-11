Κοινωνία

Επίθεση σε αστυνομικούς της ΔΙΑΣ

Με πέτρες επιτέθηκαν δύο άτομα σε ομάδα ΔΙΑΣ.

(Φωτογραφία αρχείου)

Επίθεση με πέτρες έκαναν δύο άτομα σε αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ, κοντά στο Δαφνί.

Οι δράστες πέταξαν τις πέτρες από το αυτοκίνητο στο οποίο βρίσκονταν και συνέχισαν την πορεία τους.

Οι αστυνομικοί τους καταδίωξαν και τους συνέλαβαν στη λεωφόρο Σχιστού.

Το όχημά τους δεν είχε πινακίδες.