Ηλεκτρικά πατίνια: Κανόνες κυκλοφορίας και πρόστιμα

Σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου του υπ. Μεταφορών. Τι ισχύει για rollers και skateboards.

Κανόνες κυκλοφορίας και πρόστιμα έρχονται για τα οχήματα μικροκινητικότητας (ηλεκτρικά πατίνια, rollers, skate boards), καθώς και αυτοεξισορροπούμενα οχήματα (όπως Segway) με το σχέδιο νόμου του υπουργείου Μεταφορών που τέθηκε το βράδυ της Παρασκευής σε δημόσια διαβούλευση.

Επίσης, με το σχέδιο νόμου θεσπίζεται το πλαίσιο κατάρτισης των Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ).

Με τη θεσμοθέτηση των ΣΒΑΚ, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) θα καταρτίζουν σχέδια για την ασφαλή και φιλική προς το περιβάλλον κινητικότητα των πολιτών, με υποχρεωτική εφαρμογή στους ΟΤΑ Α΄ βαθμού, με πληθυσμό άνω των 30.000 κατοίκων και στο σύνολο των ΟΤΑ Β΄ βαθμού. Σκοπός είναι να διασφαλίζεται η βιωσιμότητα των αστικών μεταφορών στην περιοχή ευθύνης τους, με την υλοποίηση έργων που θα αποσκοπούν σε: βελτίωση της οδικής ασφάλειας,

προώθηση της μικροκινητικότητας,

διευκόλυνση της ηλεκτροκίνησης,

ανάπτυξη ευφυών συστημάτων μετακίνησης,

αποτελεσματικά δημόσια συστήματα μεταφορών.

Στο δεύτερο μέρος του σχεδίου νόμου, εισάγονται συνολικές ρυθμίσεις για την προώθηση της μικροκινητικότητας, όπως ο ορισμός των οχημάτων που ανήκουν στην κατηγορία των Ελαφρών Προσωπικών Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΕΠΗΟ), θέσπιση κανόνων για την κυκλοφορία τους, ρύθμιση θεμάτων αναφορικά με τον εξοπλισμό τους, τα απαραίτητα έγγραφα του χρήστη καθώς και τις προδιαγραφές κατασκευής τους, τη διάθεσή τους στην αγορά και τη δυνατότητα παροχής προς κοινόχρηστη χρήση τους.

Ειδικότερα, ρυθμίζονται θέματα που αφορούν τους κανόνες κυκλοφορίας για τα οχήματα μικροκινητικότητας (ηλεκτρικά πατίνια, τροχοπέδιλα (rollers), τροχοσανίδες (skate boards), αυτοεξισορροπούμενα οχήματα (όπως Segway).

Κανόνες κυκλοφορίας

Εισάγονται ρυθμίσεις για τη κυκλοφορία τους στη βάση αξιολόγησης και συγκριτικής μελέτης άλλων χωρών, με βάση την ταχύτητα που αναπτύσσουν:

Τα οχήματα που αναπτύσσουν μικρή ταχύτητα (έως 6 χλμ./ώρα), παραπλήσια δηλαδή με την ταχύτητα του πεζού, κυκλοφορούν όπου και όπως κυκλοφορούν οι πεζοί.

Τα ΕΠΗΟ που αναπτύσσουν ταχύτητα έως 25 χλμ./ώρα, λογίζονται ως ποδήλατα και κυκλοφορούν όπου επιτρέπονται τα ποδήλατα.

Απαγορεύεται για λόγους οδικής ασφάλειας, η κυκλοφορία αυτών των οχημάτων, σε οδούς όπου αναπτύσσονται υψηλές ταχύτητες (άνω των 50 χλμ./ώρα).

Ρυθμίζονται ζητήματα προδιαγραφών και ασφαλούς χρήσης αυτών των οχημάτων με έμφαση στον υποχρεωτικό εξοπλισμό που πρέπει να φέρουν τα ΕΠΗΟ κατ’ αντιστοιχία με τα ποδήλατα (φρένα, φώτα, ηχητική προειδοποίηση)

Οι υποχρεώσεις

Περιγράφονται οι υποχρεώσεις του χρήστη των οχημάτων. Ενδεικτικά, οι οδηγοί των ποδηλάτων και των ΕΠΗΟ πρέπει υποχρεωτικά να φορούν εγκεκριμένου τύπου προστατευτικό κράνος, κανονικά δεμένο. Κατά τη νύκτα, οι οδηγοί των ποδηλάτων και των ΕΠΗΟ υποχρεούνται να φορούν ορατό αντανακλαστικό εξοπλισμό ορατό. Επίσης, οι οδηγοί των ποδηλάτων που δεν έχουν συμπληρώσει την ηλικία των 12 ετών και κινούνται σε οδικό δίκτυο που προορίζεται για την κυκλοφορία μηχανοκίνητων οχημάτων θα πρέπει να συνοδεύονται από άτομα που έχουν συμπληρώσει την ηλικία των 16 ετών.

Τα πρόστιμα

Πρόστιμα ωστόσο επιβάλλονται στους παραβάτες οδηγούς των ΕΠΗΟ που αναπτύσσουν μεγαλύτερη ταχύτητα. Όποιος οδηγός υπερβαίνει την ταχύτητα έως 25 χλμ/ώρα τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο σαράντα (40,00) ευρώ και σε όποιον το θέτει σε κυκλοφορία επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο εκατό (100,00) ευρώ ενώ ο οδηγός Ε.Π.Η.Ο. που υπερβαίνει την ταχύτητα 35 χλμ/ώρα και όποιος το θέτει σε κυκλοφορία τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο εκατό (100) και διακοσίων (200) ευρώ, αντίστοιχα. Επιπλέον, όποιος οδηγεί Ε.Π.Η.Ο. κυκλοφορεί σε οδούς όπου αναπτύσσονται ταχύτητες άνω των 50χλμ /ώρα τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο ογδόντα 80,00) ευρώ.

-Στο μέρος Γ’ του σχεδίου νόμου ενσωματώνεται στην ελληνική νομοθεσία η Οδηγία 2018/645 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Απρίλιου 2018, με την οποία εισάγονται ρυθμίσεις για τους επαγγελματίες οδηγούς στα πλαίσια ενιαίας ρύθμισης εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης των διαδικασιών που διέπουν τις άδειες οδήγησης.

Τέλος, στο δ/ μέρος του σχεδίου νόμου εισάγονται ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό, την απλούστευση και την ψηφιοποίηση διαδικασιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Ειδικότερα, απλοποιείται η διαδικασία αντικατάστασης των αδειών για λόγους φθοράς /κλοπής/απώλειας/ανανέωσης, επιτρέποντας στον πολίτη να διεκπεραιώνει μόνος του όλη τη διαδικασία από τον υπολογιστή ή το κινητό του. Εισάγονται διατάξεις για τη διευκόλυνση της διαδικασίας μεταβίβασης του οχήματός καθώς αίρεται αυτοδίκαια η παρακράτηση μετά την παρέλευση 7 ετών, χωρίς να υπάρχει πλέον η υποχρέωση του πολίτη, να μεταβεί στις διευθύνσεις περιφερειών για να διευθετήσει το ζήτημα. Κατάργηση των συμβεβλημένων ιατρών στο πλαίσιο της διαδικασίας χορήγησης αδειών οδήγησης.

Η δημόσια διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την 4/12/2020 και ώρα 18.00.