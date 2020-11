Κόσμος

Πούτιν: Έτοιμη να παράσχει το εμβόλιο Sputnik V η Ρωσία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Πρόεδρος της Ρωσίας προανήγγειλε κι άλλα εμβόλια, απευθυνόμενος στους ηγέτες της G20.

Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν είπε σήμερα στους ηγέτες της G20, της Ομάδας των 20 ισχυρότερων οικονομικά χωρών παγκοσμίως, ότι η Ρωσία είναι έτοιμη να παράσχει το εμβόλιό της κατά του κορονοϊού Sputnik V και σε άλλες χώρες που το χρειάζονται.

Η Ρωσία ετοιμάζει επίσης το δεύτερο και τρίτο εμβόλιό της, δήλωσε ο Πούτιν, προσθέτοντας ότι η δημιουργία ενός χαρτοφυλακίου εμβολίων είναι ο "κοινός μας στόχος".

Ο Ρώσος πρόεδρος συμμετέχει στη διήμερη διαδικτυακή σύνοδο κορυφής της G20 που άρχισε σήμερα υπό την προεδρία της Σαουδικής Αραβίας με πρώτο θέμα την πανδημία της Covid-19 που σκοτώνει μαζικά και απειλεί την παγκόσμια οικονομία.