Υγεία - Περιβάλλον

“Σαρώνει” την Ιταλία ο κορονοϊός

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στο επίκεντρο η βόρεια περιοχή της Λομβαρδίας.

Στα 34.767 ανήλθαν τα νέα κρούσματα του κορονοϊού στην Ιταλία τις τελευταίες 24 ώρες, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας της χώρας, χαμηλότερα από τα 37.242 την προηγούμενη ημέρα.

Το υπουργείο ανέφερε επίσης 692 θανάτους από την πανδημία, σχεδόν στο ίδιο επίπεδο με τους 699 που ανακοινώθηκαν την Παρασκευή.

Η Ιταλία που είναι η πρώτη χώρα της Δύσης που επλήγη από τον κορονοϊό, έχει καταγράψει 49.261 θανάτους από τον Φεβρουάριο όταν έκανε την εμφάνισή της η Covid-19, το δεύτερο υψηλότερο ποσοστό στην Ευρώπη μετά τη Βρετανία. Έχει επίσης καταγράψει 1,38 εκατομμύρια κρούσματα.

Η βόρεια περιοχή της Λομβαρδίας, με επίκεντρο την οικονομική πρωτεύουσα της Ιταλίας, το Μιλάνο, παραμένει η περισσότερο πληγείσα περιοχή, αναφέροντας 8.853 νέα κρούσματα, από 9.221 το προηγούμενο 24ωρο.