Στις “καθυστερήσεις” παίζει ο Τραμπ το εκλογικό αποτέλεσμα

Γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγορεί και τις φαρμακευτικές εταιρείες.

Μπορεί ο Ντόναλντ Τραμπ να αρνείται πεισματικά να αποδεχθεί ότι οι εκλογές είναι χαμένες, ωστόσο η μετάβαση έχει πάρει τον δρόμο της. Ήδη το Twitter ανακοίνωσε ότι θα μεταφέρει τον έλεγχο του επίσημου λογαριασμού του Αμερικανού προέδρου @POTUS στη διοίκηση του Τζο Μπάιντεν, στις 20 Ιανουαρίου, ημερομηνία που θα αναλάβει επισήμως τα καθήκοντά του.

Μετά την αποτυχημένη προσπάθεια του Τραμπ να ακυρώσει τη λαϊκή ψήφο στην πολιτεία της Πενσιλβάνια, ώστε να αποφασίσει το τοπικό κοινοβούλιο πού θα αποδοθούν οι 16 εκλέκτορες, οι Ρεπουμπλικάνοι προσπαθούν να σταματήσουν την πιστοποίηση των αποτελεσμάτων που δίνουν νικητή τον Τζο Μπάιντεν στο Μίσιγκαν.

Η Εθνική Επιτροπή των Ρεπουμπλικάνων και το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα του Μίσιγκαν έστειλαν επιστολή στην εφορευτική επιτροπή του Μίσιγκαν ζητώντας να αναβάλει για 14 ημέρες την επίσημη ανακοίνωση για να επιτρέψει τον έλεγχο των ψηφοδελτίων στη μεγαλύτερη κομητεία της Πολιτείας, που περιλαμβάνει και το Ντιτρόιτ.

Είχε προηγηθεί η άρνηση των επικεφαλής των Ρεπουμπλικάνων στην τοπική Βουλή της Μινεσότα (20 εκλέκτορες) να συναινέσουν στο σχέδιο Τραμπ να ακυρωθεί η λαϊκή ψήφος. Οι Μάικ Σέρκι και Λι Τσάτφιλντ δήλωσαν ότι θα σεβαστούν την ψήφο των πολιτών.

Επίσης δύο ηγετικά στελέχη των Ρεπουμπλικάνων στην πολιτεία του Μίσιγκαν κατάφεραν άλλο ένα πλήγμα στον απερχόμενο πρόεδρο μετά τη συνάντηση μαζί του: «Δεν έχουμε ενημερωθεί μέχρι αυτήν την στιγμή για οποιαδήποτε πληροφορία που θα άλλαζε το εκλογικό αποτέλεσμα στο Μίσιγκαν».

Η εφορευτική επιτροπή στο Μίσιγκαν, η οποία περιλαμβάνει δύο Δημοκρατικούς και δύο Ρεπουμπλικάνους, πρόκειται να συνεδριάσει στις 23 Νοεμβρίου για να πιστοποιήσει τα εκλογικά αποτελέσματα και θα έχει έως και 20 ημέρες για να το πράξει.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, που κάνει απέλπιδες προσπάθειες να ανατρέψει το εκλογικό αποτέλεσμα, έφτασε στο σημείο να κατηγορήσει τις φαρμακευτικές εταιρείες ότι καθυστέρησαν να ανακοίνωσουν τα αισιόδοξα αποτελέσματα για τα εμβόλια, με σκοπό να χάσει τις εκλογές.