Κορονοϊός: Λήξη του lockdown στην Βρετανία

Επιστροφή στο σύστημα τοπικών απαγορευτικών μέτρων για τον περιορισμό του δεύτερου κύματος της πανδημίας. Πότε λήγει το lockdown.

Η βρετανική κυβέρνηση επιβεβαίωσε χθες ότι το lockdown τεσσάρων εβδομάδων, που βρίσκεται σε εφαρμογή στην Αγγλία, δεν θα παραταθεί πέραν τις 2 Δεκεμβρίου, όταν και θα επιστραφεί ένα σύστημα τοπικών απαγορευτικών μέτρων για τον περιορισμό του δεύτερου κύματος της πανδημίας του κορονοϊού.

Τη Δευτέρα, ο πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον «θα επιβεβαιώσει ότι το εθνικό lockdown θα λήξει στις 2 Δεκεμβρίου και θα εξηγήσει πώς η Αγγλία θα επιστρέψει σε ένα σχέδιο τριών επιπέδων τοπικών περιορισμών», ανέφερε η Ντάουνινγκ Στριτ σε χθεσινή της ανακοίνωση.

Αυτό το σχέδιο θα επαναφέρει τα ίδια επίπεδα, που είχαν εφαρμοστεί πριν το lockdown, αλλά «περισσότερες περιοχές θα τοποθετηθούν σε υψηλότερο επίπεδο συναγερμού να παραμείνει υπό έλεγχο η εξάπλωση του ιού» και «για να διατηρηθούν τα οφέλη του περιορισμού».

Το σχέδιο θα συζητηθεί λεπτομερώς και θα εγκριθεί σήμερα Κυριακή σε κυβερνητική σύσκεψη και θα κατατεθεί στο κοινοβούλιο τη Δευτέρα. «Οι υπουργοί θα ανακοινώσουν την Πέμπτη σε ποιο επίπεδο συναγερμού θα τεθεί κάθε περιοχή», ανέφερε η Ντάουνινγκ Στριτ.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, την χώρα με τους περισσότερους νεκρούς από την νόσο στην Ευρώπη (54.600), κάθε βρετανική επαρχία αποφασίζει για τη δική της στρατηγική στην υγειονομική κρίση.

Η ανακοίνωση της βρετανικής κυβέρνησης έρχεται την επομένη από την αυστηροποίηση των περιορισμών σε 11 περιοχές της Σκωτίας και την ανακοίνωση νέων απαγορεύσεων στη Βόρεια Ιρλανδία, διάρκειας δύο εβδομάδων, έως τις 11 Δεκεμβρίου.

Το σχέδιο που θα παρουσιαστεί για την Αγγλία τη Δευτέρα «θα καθορίσει επίσης πώς οι άνθρωποι θα μπορούν να συναντήσουν τα αγαπημένα τους πρόσωπα τα Χριστούγεννα», πρόσθεσε η Ντάουνινγκ Στριτ, υπενθυμίζοντας ότι «οι υπουργοί έχουν καταστήσει σαφές ότι αυτή δεν θα είναι μια φυσιολογική περίοδος διακοπών».

«Οι πρόσφατες θετικές εξελίξεις στα εμβόλια και στα μαζικά τεστ δίνουν ελπίδα ότι η χρήση περιορισμών για την καταπολέμηση του ιού μπορεί να μειωθεί σταδιακά μέχρι την άνοιξη», καταλήγει η ανακοίνωση.