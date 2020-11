Αθλητικά

Παναθηναϊκός: Γλίτωσε τα χειρότερα ο Σαβιέρ

Τι έδειξε η μαγνητική στην οποία υποβλήθηκε ο Πορτογάλος.

Ο Αντόνιο Σαβιέρ τραυματίστηκε άσχημα το δεξί γόνατό του στο 89ο λεπτό του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο «Γ. Καραϊσκάκης», έπειτα από μία δυνατή διεκδίκηση της μπάλας κι έπεσε στον αγωνιστικό χώρο σφαδάζοντας από τους πόνους.

Οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού φοβήθηκαν για το ενδεχόμενο «ζημιάς» στο χιαστό του, με τον Πορτογάλο (που είχε μπει αλλαγή στο 46’) να αποχωρεί υποβασταζόμενος από το γήπεδο, βάζοντας τα κλάματα.

Αμέσως μετά το ματς, ο 30χρονος μέσος πήγε απευθείας σε ιδιωτικό θεραπευτήριο για να κάνει μαγνητική, η οποία ωστόσο έδειξε πως απέφυγε τα... χειρότερα, καθώς δεν είχε «πειραχτεί» ο χιαστός του.

Το αποτέλεσμα της εξέτασης του Σαβιέρ έδειξε πως έχει υποστεί ένα μεγάλο οστικό οίδημα στο δεξί γόνατο, που θα τον κρατήσει εκτός γηπέδων για περίπου ένα μήνα.