Κόσμος

Απορρίφθηκε η αγωγή Τραμπ που αμφισβητούσε τη νίκη Μπάιντεν στην Πενσιλβανία

Ο δικαστής χαρακτήρισε «αστήρικτα τα νομικά επιχειρήματα» των εναγόντων, κάνοντας λόγο για «αναπόδεικτες κατηγορίες».

Ένας ομοσπονδιακός δικαστής απέρριψε χθες Σάββατο μια αγωγή της εκστρατείας επανεκλογής του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, η οποία επιδίωκε να ακυρώσει εκατομμύρια επιστολικές ψήφους στην Πενσιλβανία, επιφέροντας μεγάλο πλήγμα στις απόπειρες του Ρεπουμπλικάνου μεγιστάνα να ανατρέψει την ήττα του από τον Δημοκρατικό Τζο Μπάιντεν στις προεδρικές εκλογές της 3ης Νοεμβρίου.

Ο δικαστής Μάθιου Μπραν στο Γουίλιαμσπορτ της Πενσιλβανία, χαρακτήρισε «αστήρικτα τα νομικά επιχειρήματα» των εναγόντων, κάνοντας λόγο για «αναπόδεικτες κατηγορίες».

Ο Μπραν πρόσθεσε ότι ο ίδιος «δεν έχει καμία εξουσία να αφαιρέσει το δικαίωμα ψήφου κανενός ατόμου, πόσο μάλλον εκατομμυρίων πολιτών».

Ο δικηγόρος του Τραμπ Ρούντι Τζουλιάνι δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό.