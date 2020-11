Οικονομία

Ενοίκια: Διάταξη για αφορολόγητη αποζημίωση των ιδιοκτητών ακινήτων

Τι θα αναφέρεται στην επίμαχη διάταξη που ετοιμάζει το οικονομικό επιτελείο.

Τέλος στην αγωνία εκατομμυρίων ιδιοκτητών ακινήτων βάζει το υπουργείο Οικονομικών αναφορικά με τη φορολόγηση των αποζημιώσεων που θα λάβουν για τη μείωση ενοικίων που υπέστησαν. Εντός των επόμενων ημερών κατατίθεται συμπληρωματική διάταξη στη Βουλή με την οποία θα ξεκαθαρίζεται ότι η αποζημίωση που θα λάβουν οι εκμισθωτές θα είναι όχι μόνο αφορολόγητη αλλά και ακατάσχετη και μη συμψηφιζόμενη με άλλες υποχρεώσεις του δικαιούχου.

Το ζήτημα προέκυψε από το γεγονός ότι οι διατάξεις που έχουν κατατεθεί στη Βουλή για τη νέα αποζημίωση των ιδιοκτητών ακινήτων δεν προβλέπουν ότι αυτή θα είναι αφορολόγητη και ακατάσχετη. Επιπλέον, σύμφωνα με πληροφορίες, το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης εξέτασε το ενδεχόμενο να φορολογηθεί τελικά η αποζημίωση καθώς τυπικά και ουσιαστικά αποτελεί αναπλήρωση εισοδήματος από εκμίσθωση ακινήτων.

Η αποζημίωση θα πάρει τη μορφή απευθείας αναπλήρωσης εισοδήματος για τους ιδιοκτήτες ακινήτων από τη μείωση ενοικίων του τρέχοντα μήνα, δηλαδή του Νοεμβρίου 2020 και τους επόμενους μήνες. Η δήλωση των μισθώσεων στις οποίες τα μισθώματα μειώθηκαν θα πάρει, σύμφωνα με πληροφορίες, παράταση έως το τέλος του επόμενου μήνα από αυτόν που έγινε η μείωση. Στην προκειμένη περίπτωση η δήλωση των μειώσεων ενοικίων του Νοεμβρίου θα μπορεί να γίνει το αργότερο έως το τέλος Δεκεμβρίου 2020.

Η νέα μορφή της αποζημίωσης των ιδιοκτητών ακινήτων για το υποχρεωτικό "κούρεμα" των ενοικίων του Νοεμβρίου και των επόμενων μηνών ανέρχεται σε 50% επί της απώλειας του εισοδήματος του εκμισθωτή. Το υποχρεωτικό "κούρεμα" των ενοικίων είναι 40% και αφορά όλες τις επιχειρήσεις που έκλεισαν υποχρεωτικά με διοικητική εντολή λόγω του lockdown αλλά και τις πληττόμενες επιχειρήσεις βάση της διευρυμένης λίστας Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ). Αφορά επίσης το ενοίκιο κύριας κατοικίας για τους εργαζόμενους που τίθενται σε καθεστώς αναστολής σύμβασης εργασίας και τους φοιτητές για την φοιτητική τους κατοικία που τουλάχιστον ένας από τους γονείς του έχει τεθεί σε αναστολή εργασίας. Το ποσό της αποζημίωσης για τον ιδιοκτήτη θα κατατίθεται απευθείας στον τραπεζικό λογαριασμό του ενώ με την αρχική μορφή του μέτρου η αποζημίωσης συμψηφιζόταν με άλλες φορολογικές οφειλές και ανερχόταν στο 30% της απώλειας ενοικίου.

Παράδειγμα

Εκμισθωτής λαμβάνει μηνιαίο μίσθωμα από επιχείρηση εστίασης ύψους 1.500 ευρώ. Για τον μήνα μειώνεται υποχρεωτικά κατά 40% και διαμορφώνεται σε 900 ευρώ. Ο ιδιοκτήτης του ακινήτου έχει απώλεια εισοδήματος 600 ευρώ. Θα λάβει αποζημίωση ύψους 50% της απώλειας του εισοδήματός του, δηλαδή 300 ευρώ. Το ποσό των 300 ευρώ, αφορολόγητο και ακατάσχετο, θα κατατεθεί στον τραπεζικό λογαριασμό που θα δηλώσει στο taxisnet.

Πηγή: Capital.gr