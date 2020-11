Κοινωνία

Νέο θύμα της απάτης με το... επιπλέον μηδενικό

Πως ακόμη ένας επαγγελματίας έπεσε θύμα των αετονύχηδων, που του άρπαξαν ένα σημαντικό ποσό.

Με τη μέθοδο του… παραπάνω μηδενικού εξαπάτησε ένας νεαρός τον ιδιοκτήτη μιας εταιρείας στην Κοζάνη. Επικοινώνησε τηλεφωνικά μαζί του πριν από ένα μήνα παριστάνοντας ότι δήθεν ήθελε να αγοράσει εμπορεύματα από αυτόν.

Με πλαστό τραπεζικό έγγραφο που του έστειλε, κατάφερε να τον πείσει ότι από λάθος κατέβαλε στον λογαριασμό της εταιρείας μεγαλύτερο ποσό από το συμφωνημένο. Έτσι, τον έπεισε να καταβάλλει το ποσό των 1.700 ευρώ στον τραπεζικό λογαριασμό του. Όταν αποκαλύφθηκε η απάτη, το θύμα προχώρησε σε καταγγελία.

Από την έρευνα που ακολούθησε, ταυτοποιήθηκε ως δράστης ένας 23χρονος Έλληνας και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του για απάτη που υποβλήθηκε στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Κοζάνης. Ωστόσο, στην υπόθεση εμπλέκεται και δεύτερο άτομο που δεν έχει ταυτοποιηθεί ακόμη και η προανάκριση συνεχίζεται.